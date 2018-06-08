Harvard, Yale ve Stanford Üniversitelerinden adaylar vardı. Ancak Amerikan Onkoloji Derneği'nin prestijli ödülü ilk kez bir Türk bilim insanına verildi.



İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi ve Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Profesör Rejin Kebudi, "Uluslararası Onkolojide Kadın Lider ve Mentör" ödülüne layık görüldü.



“TÜRK KADINI ADINA ÇOK BÜYÜK GURUR DUYUYORUM”



Prof. Kebudi, "Türkiye adına, Türk kadını adına çok gururluyuım. Çünkü bu kadına verilen bir ödül. Türkiye’de özellikle çocuk ve çocuk onkolojide kadın akademisyenlerin sayısı dünyadaki birçok önemli gelişmiş ülkeden daha fazla. Bu çok önemli. Kendi kurumum adına Türk onkologları adına, Türk kadını adına çok büyük gurur duyuyorum” dedi.



Rejin Kebudi'nin meslekte 36. yılı, çocuk onkolojisi alanında duayenlerden.... Öğrenci yetiştiriyor, akademisyenlere mentörlük yapıyor, hasta bakıyor, uluslararası dergilerde yayınlanan önemli makalelere imza atıyor.



Tüm zorluklarına rağmen mesleğini severek yaptığını belirten Prof. Kebudi, "48 saati 24 saatte yaşıyoruz diyebilirim, gerçekten çok yoğun bir tempo. Uyku saatlerimiz az, herkese 8 saat uyku öneriyoruz ama bizim hiçbir zaman 8 saat uyuyacak vaktimiz olmuyor. Ama bunu severek yapıyoruz” diye konuştu.



PROF. AZİZ SANCAR DA TEBRİK ETTİ



Nobel ödülü sahibi Aziz Sancar’ın ödülünden dolayı kendisini tebrik ettiğini söyleyen Kebudi, “Bana çok zarif bir kutlama mesajı yolladı. Kendisi bizim idolümüz. Onun kutlaması benim için çok anlamlıydı, çok gurur duydum” ifadesini kullandı.



Amerikan Onkoloji Derneği,150 ülkeden 45 bin üyesi olan bir kuruluş. nt



Profesör Kebudi, ödülünü Chicago'da 30 bin kişinin katılımıyla yapılan kongrede aldı.