Çocukluk çağı kanserlerinde yaptığı çalışmalarla adını duyuran Prof. Dr. Rejin Kebudi, Amerika Klinik Onkoloji Derneği’nin (ASCO), "Uluslararası Onkolojide Kadın Lider ve Mentor Ödülü'nün sahibi oldu.



Hayatını hematolojik kanser hastası çocuklara adamış olan Kebudi, hem ulusal hem de uluslararası alanda yaptığı çalışmalar ile tüm dünyadaki hekimler tarafından yakından izleniyor.



TRT Haber'in aktardığına göre, Kebudi’nin bu çalışmaları kendisine, 150 ülkeden 45 bin üyesi olan ASCO’nun ödülünü getirdi.



TÜRKİYE VE TÜRK KADINI ADINA ÇOK BÜYÜK BİR GURUR DUYDUĞUNU SÖYLEDİ



Ödülü almak için kişinin ulusal ve uluslararası düzeyde onkoloji dalında olağanüstü başarı göstermiş olması gerekiyor.



Türk Pediyatrik Onkoloji grubu olarak da Türkiye’de çocuk onkolojisinin gelişmesi için çok şeyler yaptıklarını söyleyen Prof. Kebudi, ödülü alırken Türkiye ve Türk kadını adına çok büyük bir gurur duyduğunu söyledi.



Tedavi ettiği hasta çocuklar kadar, yetiştirdiği kadın akademisyenlerle de gurur duyduğunu ifade eden Kebudi, alandaki kadın akademisyen sayısının Türkiye'de diğer gelişmiş ülkelere nazaran daha fazla olduğunu belirtti.