Türk Toraks Derneği: Termik santrallere havamızı kirletme izni verilemez!



Türk Toraks Derneği Çevre Sorunları ve Akciğer Sağlığı Çalışma Grubu Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Nilüfer Aykaç, Dünya Sağlık Örgütü’nün (DSÖ) her yıl 8 milyondan fazla ölüme yol açması nedeniyle hava kirliliğini “görünmez katil” olarak tanımladığını söyledi.



Fosil yakıtların kısa vadede hava kirliliğine, uzun vadede ise karbondioksit emisyonuna neden olarak küresel iklim krizine yol açtığını belirten Dr. Aykaç, “Bu olumsuz etkinin önüne geçmek için özellikle bazı gelişmiş ülkeler günümüzde fosil yakıtların kullanılmasını terk ederek, daha az zararlı olan, yenilenebilir enerjiyi kullanmaya yönelmektedirler” dedi.



“SINIR DEĞERLERİ AŞILDI”



Doktor Nilüfer Aykaç, gündemdeki termik santraller konusuna yönelik olarak, “Bilindiği üzere bir süre önce Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde temsil edilen tüm siyasi partiler, insan sağlığına ve çevreye zarar verdiği halde bugüne kadar gerekli yatırımları yapıp önlemleri almadığı için 2’si kamuya, 11’i özel sektöre ait 13 termik santralin önümüzdeki yıl başında kapatılması gerektiğini ortak bir kararla hükme bağlamıştı. Bu 13 termik santrale 2,5 yıl ek süre verilerek bir anlamda yeniden havayı ‘kirletme izni’ verilmesi gündemdedir. Birey ve toplum sağlığı açısından yıkım anlamına gelecek bu karar, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nun 1 Kasım’da yapılan toplantıda Meclis Genel Kurulu’na sunulmak üzere kabul edilmiştir. Söz konusu termik santrallerin yer aldığı bölgelerin 2019 yılındaki hava kirliliği incelendiğinde, bu bölgelerin tamamında hava kirliliği sınır değerlerinin aşıldığı görülmektedir. Öte yandan ‘kirletme izni’ verilmesi hedeflenen bu bölgelerde yaşayan insanların, mevcut haliyle dahi yılın hemen her günü hastalık ve ölümlere yol açacak düzeyde kirli hava soluduğu görülmektedir. Avrupa Birliği ölçülerinin yılda en fazla 35 gün sınır aşılmasına izin verdiği hatırlandığında Türkiye’nin bugün itibariyle yaşadığı kirlilik düzeyinin ne kadar yüksek ve ürkütücü olduğu anlaşılabilir” açıklamasını yaptı.



“ÖLÜM İZNİ” İPTAL EDİLMELİDİR!



Türk Toraks Derneği Başkanı Prof. Dr. Hasan Bayram ise, “Bütün veriler hâlihazırdaki kirlilik düzeyinin oldukça zararlı bir aşamada olduğunu göstermektedir ve bu durumda hükümetimizin gerekli önlemleri hızla ve etkili bir şekilde alması gerekmektedir. Böyle bir aşamada, TBMM Genel Kurulu’na sunulan öneri ile şimdiye kadar binlerce insanın ölümüne neden olmuş santrallerin havayı kirleterek insanları öldürmesine izin verilmek istenmesi bilimsel ve insani açıdan kabul edilebilir değildir” dedi.



Doktor Hasan Bayram, “Her insanın sağlıklı bir şekilde yaşamını sürdürme hakkı olduğunu savunan Türk Toraks Derneği, bunun için akciğer sağlığının ve doğanın korunmasının zorunlu olduğunu bilerek termik santrallerin TBMM’nin önceki kararı uyarınca hemen kapatılmasını, hava kirliliğini yaşamla bağdaşmaz boyutlara ulaştıracak olan bu ‘ölüm izni’nin acilen iptal edilmesini talep etmektedir” ifadelerini kullandı.



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