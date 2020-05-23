Türkiye ile Rusya ortak aşı için çalışacak

Türkiye ve Rusya, corona virüs aşısı geliştirmek için, ortak çalışma konusunda istişarelere başladı.



Türkiye Sağlık Bakan Yardımcısı Emine Alp Meşe ve Rusya Federal Tüketici Haklarını Koruma ve İnsan Sağlığı Servisi Başkanı Anna Popova, perşembe günü videokonferans ile görüştü.

Görüşmeye dair Rusya'dan yapılan açıklamada, Covid-19'a yönelik aşı çalışmaları, tedavi ve geçici önlemlerin kaldırılmasına yönelik çalışmaların ele alındığı belirtildi.

Açıklamada ayrıca, "Türk tarafı, Covid-19 aşısı geliştirme konusunda ortak çalışmaya hazır olduğunu vurguladı. Bununla ilgili olarak Rus ve Türk bilim insanları ile uzmanlar arasında bu konuda bilgi alışverişi için istişarelerde bulunulmasına karar verilmiştir" denildi.



CORONA VİRÜS İÇİN 169 AŞI ÇALIŞMASI

(EN ÇOK İLERLEYEN ÜLKE İNGİLTERE)

