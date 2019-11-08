“Türkiye’de 25 dakikada bir kişi akciğer kanseri nedeniyle ölüyor!”

Türk Toraks Derneği tarafından, “Torasik Onkolojide Son Durum” başlığı ile Ankara’da yapılan sempozyumda, akciğer kanseri ile ilgili güncel bilgiler paylaşıldı.



Derneğin Torasik Onkoloji Çalışma Grubu Başkanı ve Sempozyum eş başkanı Prof. Dr. Pınar Çelik, “Akciğer kanseri hastalarının tanı aşamaları sonrasında tedavilerinin ve takiplerinin göğüs hastalıkları uzmanları tarafından da yapılabilmesinin önemine vurgu yapılarak, bu konuda gerekli düzenlemelerin hayata geçirilmesi talep ediyoruz" dedi.



“AKCİĞER KANSERİNİN AĞIR BİLANÇOSU AZALTILABİLİR”



Akciğer kanserinin tüm dünyada kansere bağlı ölümlerde ilk sırada yer aldığını vurgulayan Prof. Dr. Tuncay Göksel ise “Sempozyum konuşmacılarından Yedikule Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Sedat Altın'ın da vurguladığı gibi bugün ülkemizde her 25 dakikada bir kişi akciğer kanseri nedeniyle ölmektedir. Sempozyumda bu ağır bilançonun önüne geçmede akciğer kanserini önlemeye yönelik alınması gereken ulusal tedbirlerin altı çizildi" diye konuştu.



Prof. Dr. Göksel, söz konusu tedbirleri ve yapılması gerekenleri şu şekilde anlattı:



"Tütün kontrolünde kararlı adımların atılması, kapalı alan yasakları, dumansız hava sahası ilkelerine bağlı kalınması. Nargile, sarmalık tütün ve halen yasak olan e-sigara ve ısıtılarak kullanılan tütün ürünleriyle ilgili ciddi önlemlerin alınması, denetimlere devam edilmesi. El nikotin etkilenmesinin kanser yapıcı etkisi konusunda farkındalık yaratılması. Radon gazının kanser yaptığının topluma açıklanması, bu konuda alınması gereken tedbirler konusunda uzmanlarca bilgilendirme yapılması, binalarda radon ölçümleri yapılarak gerekli yalıtım tedbirlerinin alınması konusunda ilgili yönetmeliklerin hazırlanması. Akciğer kanserinin çoğunlukla sigara içenlerde olması nedeniyle bu hastalara yönelik suçlayıcı ve yargılayıcı bir bakışın işe yaramadığı görülmektedir. Bu nedenle, sigara içmenin bağımlılık temellinde bir hastalık olarak kabul edilmesi, bu kişilerin suçlanması yerine, tedavi edilmeleri gerektiği konusunda toplumda farkındalık oluşturulması ve destek sağlanması.



Prof. Dr. Pınar Çelik, Prof. Dr. Tuncay Göksel

“HAVA KİRLİLİĞİNİN ETKİSİNİ ORTAYA KOYACAK ARAŞTIRMALAR YAPILMALI”



Dünyadaki çalışmalar, hava kirliliğinin akciğer kanserini artırdığı göstermektedir. Ülkemizde de hava kirliliğinin akciğer kanseri üzerindeki etkisini somut verilerle ortaya koyacak araştırmaların yapılması ve desteklenmesi. Küresel iklim krizi nedeni ile sularda artan arsenik gibi kanser yapıcı maddeler konusunda toplumun uyarılması, küresel iklim krizinin ortadan kaldırılmasına yönelik çalışmalarda bulunulması.



“BİNALARIN YIKILMASI SIRASINDA GEREKLİ TEDBİRLER ALINMALI”



İnşaatlarda yalıtım için asbest kullanımının yasak olmadığı dönemlerde yapılan eski binaların yıkılması ile açığa çıkan asbestin akciğer kanseri ve mezotelyoma yapma riski olduğu konusunda toplumun bilgilendirilmesi ve bu yıkımlar sırasında gerekli çevresel ve bu işlerde çalışan işçilere yönelik bireysel koruyucu tedbirlerin alınması. Yaygın olarak kullanılan tek kullanımlık plastik ürünlerinden açığa çıkan mikroplastiklerin çevre ve insan sağlığı için ciddi riskler taşıdığı konusunda toplumda farkındalık oluşturulması. Bu plastiklerin kullanımının sınırlandırılması ve çevreye yayılımlarının önlenmesi için gereken tedbirlerin alınması.



“CHECK-UP VE TARAMA AMAÇLI TOMOGRAFİ ÇEKİLMESİNİN ÖNÜNE GEÇİLMELİ”



Tomografide yayılan iyonize radyasyonun da kanser yapıcı etkisinin olması nedeni ile gerekmedikçe bu tetkikin yapılmaması ve check-up adı altında tarama amaçlı tomografi çekilmesinin önüne geçilmesi, bunun engellenmesi için bilgilendirme ve eğitim toplantılarının düzenlenmesidir."



“ÖNLEMLERİ ETKİN BİÇİMDE ALMALARI İÇİN YETKİLİLERE ÇAĞRIDA BULUNUYORUZ”



Dernek Başkanı Prof. Dr. Hasan Bayram da, koruyucu sağlığın önemine değinerek, “Tanı ve tedavi için ayrılan kaynaklardan ve harcanan efordan daha azıyla toplumların sağlığına katkı sağlamak mümkündür. Türk Toraks Derneği olarak akciğer kanseri farkındalık ayında gerçekleştirdiğimiz bu sempozyumun sonuç bildirisiyle yukarıdaki konulara dikkat çekiyor ve gereken önlemleri hızla, etkin biçimde almaları için yetkililere çağrıda bulunuyoruz" dedi.



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