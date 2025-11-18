Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre, Türkiye'de her 100 bebekten 13'ü erken doğuyor. Bu oran her geçen yıl artıyor. 37 haftadan önce dünyaya gelenler, erken doğum olarak adlandırılıyor. Peki, erken doğumu neler tetikliyor?

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. Burak Özköse konuyla ilgili, “İleri anne yaşı olsun, hastaların geç evlenmeleri olsun, birtakım hastalıklar olsun prematüre bebeklerin en temel sebeplerinden. Anne karnında hastalarımızı bu sürece hazırlıklı hale getirmeye çalışıyoruz. Doğumdan sonra bu süreç çok sert bir şekilde başlıyor psikolojik olarak ailelerin hazırlanması gerekiyor.” şeklinde konuştu.

ÖMER VE ZEYNEP BEBEK DE PREMATÜRE OLARAK HAYATA GELDİ

Ebeveynleri bu zorlu süreçte en önemli noktanın sabır olduğu söylüyor.

Prematüre bebek Ömer'in annesi Rabianur Oğuzkan, "Ömer 33 haftalık doğdu benim tansiyon problemim vardı zaten bir erken doğum bekliyorduk. 25 gün kadar yoğun bakımda kaldı. Hastane odasında elinizin boş olması çok korkunç bir olay o 25 günü hatırlamak istemiyorum." ifadelerinde bulundu.

Zeynep'in babası Batuhan Oğuzkan, " Bu süreçte en önemli şey sabırlı ve sakin kalabilmek oluyor." diyerek eklemede bulundu.

Prematüre bebek Zeynep'in annesi ise "30 haftalıkken Zeynep'i doğurdum. 1.5 kilo doğurdum, küveze girdiğinde 1.200'e düşmüştü. 50 gün küvez sürecimiz oldu." şeklinde konuştu.

Gelişen teknolojiyle birlikte, bebeğin anne karnında "prematüre" olup olmadığı belirlenebiliyor. Türkiye, prematüre bebekleri hayatta tutma oranında başarılı ülkeler arasında yer alıyor. (Beyzanur Özer-NTV Haber)