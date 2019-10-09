Dünyada her yıl 18 milyon, Türkiye'de yaklaşık 200 bin kişi kansere yakalanıyor.



Kanser, tüm dünyada ölüm nedenleri arasında ilk sıralarda yer alıyor.



Hacettape Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Tezer Kutluk, “18 milyon kanserin 9.5 milyonu dünyada kaybediliyor. Türkiyede 200 bin civarında görülen kanserin neredeyse yarısı kaybediliyor. Kanserden nasıl korunacağımız, nasıl taranacağımız ve tedeviler konusunda ciddi gelişmeler var. Bunları tüm dünyaya uygulayabilirsek 9 milyon kanser ölümünün 4 milyonunu önleyebiliriz” dedi.



Sigara kullanımı kanserin en önemli nedenleri arasında gösteriliyor.



Prof. Kutluk, “Tütün bilinen en önemli kanser yapıcı madde. Dünya genelinde tütüne bağlı 5 milyondan fazla ölüm oluyor. 2 milyon civarında tütüne bağlı kanser var. Bunu yok ettiğiniz zaman dünyadan 2 milyon kişi kanser olmayacak anlamına geliyor” ifadelerini kullandı.



Aşırı kilo da kanser riskini arttırıyor. Uzmanlar sağlıksız beslenme konusunda da uyarıyor.



Onkolog Yavuz Dizdar, “Yoğurt yoğurtluktan çıkmış, tavuk tavukluktan çıkmış, yumurta sentetik üretilmeye başlanmış, tarım ilaçlarını hiç saymayın hiçbir şey denetlenmiyor. Bir gün önce ilaçladığı ürünü ertesi gün piyasaya sürüyor. Herkes de bunu tüketiyor, hastalıkların nedeni aslında belli; kontrolsüz gıda” şeklinde konuştu.



Yüksek görülme sıklığına karşın kanser tedavisinde de ilerleme var. Erken teşhis kanser tedavisinin başarılı sonuç vermesinde önemli rol oynuyor.



VİDEO: RAKAMLARLA DÜNYADA VE TÜRKİYE'DE KANSER VAKALARI (06.08.2019)