"Türkiye’de her yıl 25 bin yeni meme kanseri tanısı konuyor"

Meme kanseri, dünyada olduğu gibi Türkiye'de de kadınlarda görülen her dört kanserden birini oluşturuyor. Hormon kullanımının azaltılması, egzersizin artırılması ve obezitenin gerilemesi gibi önlemlerle gelişmiş ülkelerde meme kanseri sıklığının azaldığı görülürken Türkiye’de meme kanseri görülme sıklığı, son 20 yılda 2 kattan daha fazla arttı. Ülkemizde obezitenin artması, egzersizin ve doğurganlığın azalması, süt verme süresinin kısalması, adet görme yaşının düşmesi ve menopoza girme yaşının uzaması, Türkiye’deki vakaların artmasının başlıca sebepleri olarak öne çıkıyor ve her yıl 25 bin yeni meme kanseri tanısı konuyor. Bu nedenle erken teşhis için meme taraması çok büyük önem kazanıyor.



Meme Kanseri Farkındalık Ayı kapsamında Meme Sağlığı Derneği MEMEDER tarafından hayata geçirilen Pembe Festival’in 2’si 6-7 Ekim tarihlerinde İstanbul Florence Nightingale Hastanesi’nde gerçekleştirilecek. Meme kanseri görülme sıklığının son 20 yılda 2 katından daha fazla arttığı, her yıl 25 bin yeni meme kanseri tanısının konduğu Türkiye’de, Çırağan Palace Kempinski İstanbul da ay boyunca gerçekleştireceği etkinlik ve projelerle farkındalık yaratarak bu yıl da MEMEDER’e destek verecek.



“MEMEDER PROJESİYLE 10 BİN KADIN ÜCRETSİZ MUAYENE EDİLDİ”



Meme kanserinde erken tanı konusunda farkındalık sağlayacak önemli bir sosyal sorumluluk projesine bir kez daha imza atmaktan çok mutlu olduklarını belirten MEMEDER Kurucusu ve Onursal Başkanı Prof. Dr. Vahit Özmen şunları söyledi:



“Meme kanseri, sık görülmesine rağmen önlenebilen, mamografik tarama ile çok erken tanı konulan bir hastalıktır. Erken tanı konulan hastalarda meme alınmadan tedavi mümkün olup, hastalar sağlıklı yaşamlarına devam etmektedirler. MEMEDER’in uyguladığı en önemli projelerden biri ‘Bahçeşehir Meme Kanseri Toplum Tabanlı Mamografi Tarama Projesi’, 10 yıl süren bilimsel çalışmayla ülkemizde ve benzer düşük-orta gelirli ülkelerde, mamografik taramanın uygulanabilirliğini, başarılı olabileceğini ve taramanın ekonomik olacağını ortaya koyan son derece önemli bir projedir. Bugüne kadar bu proje kapsamında 10 bin kadın ücretsiz olarak muayene edilmiş, dijital mamografi ve ultrasonografileri yapılmış, erken meme kanseri tanısı konulan 125 hasta tedavi edilmiştir.’’

“MEMEDER SAYESİNDE TÜRKİYE’DE MEME TARAMA YAŞI 50’DEN 40’A İNDİ”



MEMEDER Yönetim Kurulu Başkanı Ülkü Büyükgönenç ise, “MEMEDER’in 10 yıl süreyle elde ettiği bulgulara göre Türkiye’de meme kanseri tanısı alan kadınların yarısı 50 yaşın altında seyretmekteydi. Bu bulgular bize, Türkiye’de meme tarama yaşının aslında 50 değil, 40 yaşında başlaması gerektiğini gösteriyordu. Önerimizi Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı’na ilettik ve bilimsel kurullarda onaylandı. Bu sayede Türkiye’de Ulusal Meme Kanseri Tarama Yaşı 50’den 40’a indirildi” dedi.



“MEMEDER’E DESTEK OLMAKTAN BÜYÜK MUTLULUK VE GURUR DUYUYORUZ”



Çırağan Palace Kempinski İstanbul Genel Müdürü ve Kempinski Residences Türkiye Bölge Direktörü Ralph Radtke, “MEMEDER’e destek olmaktan büyük mutluluk ve gurur duyuyoruz. Çırağan Palace Kempinski İstanbul ailesi olarak çok sayıda etkinlik düzenleyerek toplumun meme kanserine olan duyarlılığını ve farkındalığını artıran, erken tanı için çok önemli projeler gerçekleştiren MEMEDER ile bu yıl da el ele olmanın mutluluğunu taşıyoruz” diye konuştu.

SÜPERMODEL TÜLİN ŞAHİN’DEN TULİSS PASTASI



Meme kanseri farkındalığını arttırmak için otel çalışanları, ekim ayı boyunca üniformalarının yakalarına pembe kurdele takacak ve otelin birçok noktasına pembe çiçek aranjmanları yerleştirilecek. Ayrıca otelde konaklayan misafirlerin faturalarına konakladıkları her bir gün için isteğe bağlı olarak 5 TL eklenecek ve elde edilen gelir MEMEDER’e bağışlanacak. Prof. Vahit Özmen tarafından otel çalışanlarına 15 Ekim Çarşamba günü “Erken Teşhis ve Farkındalık” ile ilgili eğitim verilecek, restoranlara ve resepsiyon alanına meme kanseri hakkında bilgi veren kitapçıklar konulacak.



Tüm bunların yanı sıra, farkındalığa lezzet katan bir çalışma da Tuliss Pastası. Çırağan Palace Kempinski İstanbul’un süpermodel Tülin Şahin ile ortak projesi olan ve her sezon yenilenen hafif ve leziz Tuliss pastası Ekim ayına özel meme kanserine dikkat çekmek üzere pembe kurdele ile misafirlere ikram edilecek. Çikolata ve meyvelerle bezeli, sadece 125 kalori olan glutensiz Tuliss pastasının da tüm geliri MEMEDER’e bağışlanacak.