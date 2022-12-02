Türkiye'de HIV vakaları artıyor

Türkiye'de 2019 yılında 4 bin 19 olan HIV tanı sayısı, pandemiyle birlikte 2020'de 2 bin 900'e geriledi. Ancak bu rakam 2021 yılı itibariyle yeniden yükselişe geçti.

Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre, geçen yıl Türkiye genelinde 80 kişiye AIDS, 2 bin 922 kişiye ise AIDS'e neden olan HIV tanısı konuldu. Bu her gün 9 kişinin HIV tanısı aldığı anlamına geliyor.



Prof. Dr. İsmail Balık, ''Covid-19'un ardından önlemlerin terk edilmesiyle HIV bulaşlarında hızlı bir artış meydana geldi'' derken önümüzdeki yıl vaka sayısının yüzde 100'den fazla artacağına yönelik tahminini de sözlerine ekledi.

Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği, Sağlık Bakanlığı'nın resmi kayıtlarına göre Türkiye'de 32 bin 376 kişinin HIV ile yaşadığı 26 bininin de erkek olduğu açıklamıştı.

Akıl İlaç Derneği'nin bir araştırma şirketiyle yaptığı çalışmaya göre, Türkiye'de AIDS vakaları 2030'a kadar yüzde 113 artacak. 2030 yılında Türkiye'de HIV/AIDS vaka sayısı toplamda 74 bin 227'e yükselecek.



Araştırma HIV/AIDS'e bağlı yıllık ölüm sayısının ise 100'e ulaşacağını öngörüyor.

HIV bağışıklık yetmezliğine neden oluyor. Erken teşhis ve düzenli tedavi, hastaların hayatlarını olağan şekilde sürdürmesini sağlıyor.



Hastalığın tedavisi için yapılan harcamalar da bugünkü maliyetin 14,7 katına çıkarak 15,4 milyar lira olacak. Uzmanlar, farkındalık çalışmalarının artırılması ve HIV şüphesi olanların test yaptırması için uyarıyor.

Türkiye'de HIV virüsü ile yaşayanların en yoğun oldukları yaş aralığının 20-45 olduğunu belirtiliyor.



AIDS nedir? AIDS nasıl bulaşır? Belirtileri ve tedavi yöntemleri nelerdir?

Halk arasında AIDS olarak bilinen Kazanılmış Bağışıklık Yetmezliği Sendromu, HIV infeksiyonunun neden olduğu, kronik, yaşamı tehdit edebilen bir rahatsızlıktır. HIV bağışıklık sistemini hasara uğratarak hastalıklarla mücadele gücünü zayıflatmaktadır.

