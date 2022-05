Türkiye’de sağlık okuryazarlığı yetersiz

Dünya genelinde toplum sağlığı konusunda en büyük risklerden biri olan bilgi kirliliği ve sağlık okuryazarlığının yetersizliği bireylerin kişisel sağlığını olumsuz yönde etkileyen en önemli risklerden birini oluşturuyor.



“Türkiye Sağlık Okuryazarlığı Düzeyi ve İlişkili Faktörleri” araştırmasına göre Türkiye’de sağlık okuryazarlığı konusunda yetişkin nüfusun yüzde 24,5'i “yetersiz”, yüzde 40,1'i ise “sorunlu” bilgi düzeyine sahip. Yani 53 milyon yetişkin nüfusun, 35 milyonunun sağlık okuryazarlığı yeterli düzeyde değil. Araştırmaya göre sağlık okuryazarlığı düzeyi yetersiz olanların yüzde 43,5’i bir hekim tarafından teşhis edilmiş bir hastalığa sahip. Bu veriler sağlık okuryazarlığının eksikliğinin hastalık oluşmasında en önemli faktörlerden de biri olduğunu gösteriyor. Beslenme konularında eksik veya hatalı bilgi edinme yani yetersiz sağlık okuryazarlığı, Türkiye'de obezite ve aşırı kilolu olma durumunu, erkeklerde yüzde 20, kadınlarda ise yüzde 28’e taşıyor. Bireylerde eğitim düzeyi düştükçe hastalık oranı da artıyor.



Sabri Ülker Vakfı ile The Nutrition Society tarafından gerçekleştirilen “Sağlık İçin Beslenmenin Rolü” konulu konferansta da sağlık okuryazarlığı, Türkiye’de ve Avrupa’da obezite konuları değerlendirildi. Sabri Ülker Vakfı Genel Müdürü Begüm Mutuş, “Toplum olarak sağlık okuryazarlığımız maalesef yeterli değil. Bugün araştırmalara da baktığımızda Türkiye nüfusunun 35 milyonunun sağlık konusunda doğru okumayı yapamadığını görüyoruz. Sağlık okuryazarlığının yetersizliği ise maalesef sağlığı olumsuz etkileyen en önemli risklerin başında geliyor” dedi.



Dünya Sağlık Örgütü Avrupa Bölge Ofisi tarafından açıklanan 2022 Avrupa Obezite Raporu’na göre Türkiye’de her 5 kişiden 1’inin aşırı kilolu veya obez olduğunun altını çizen Mutuş, “Obezite Avrupa’da neredeyse salgın boyutuna ulaşmış durumda. Türkiye ise Avrupa ülkeleri arasında obezite ve aşırı kilo sorununun en yaygın olduğu ülke olarak dikkat çekiyor. Toplum olarak bu durumu göz ardı etmeden önlem almalı ve sağlık okuryazarlığı düzeyimizi yeterli seviyeye taşımalıyız” dedi.



TÜRKİYE’DE ORTALAMA YAŞAM 78, İNGİLTERE’DE 80 YIL



İngiltere ve Türkiye’deki beslenme alışkanlıklarını kıyaslayan Royal Society Of Medicine Üyesi Prof. Dr. Julian Stowell, şunları söyledi: “Dünya Sağlık Örgütü'nün son verilerine göre doğumdan itibaren yaşam süresi ortalaması Türkiye'de kadınlar için 76, erkekler için 80 yıldır. Birleşik Krallık’ta ise kadınlar için 79, erkekler için 82 yıl. Aradaki fark az olmakla birlikte sağlıklı geçen yaşam süresi düşünüldüğünde fark daha da azalıyor. Bu süre Türkiye'de ortalama 78 yıl, Birleşik Krallık’ta ise 80 yıl. Bu nedenle, kronik hastalıklara ve rahatsızlıklara ileriki yaşlarda yakalanmamız kuvvetli ihtimal olarak karşımıza çıkıyor. Sağlık okuryazarlığı ile doğru beslenme alışkanlıklarının edinilmesi, ortalama yaşam süresinin de gün geçtikçe artabileceğini düşündürüyor.”



“TÜRKİYE’DE KALP HASTALIKLARI İLK SIRADA”



Türkiye'de nüfusun yüzde 35,8'ini oluşturan ölüm nedenlerinin başında kardiyovasküler hastalıkların geldiğini ifade eden Prof. Dr. Julian Stowell; “Birleşik Krallık'ta kardiyovasküler hastalıklardan ölümlerin nüfusun yüzde 28,6'sını oluşturduğu tahmin ediliyor. Ölüme ve hastalığa sebebiyet veren, bulaşıcı olmayan en önemli hastalıklar arasında kanser, kardiyovasküler hastalıklar, kronik solunum yolu hastalıkları ve diyabet, her iki toplumda da ilk sıralarda yer alıyor. Obezite ise her iki ülke için de ciddi bir sağlık sorunu olarak öne çıkıyor. Bu bilgiler iç karartıyor ama umut yine de var. Dünya Sağlık Örgütü; kötü beslenme, fiziksel hareketsizlik, tütün kullanımı ve aşırı alkol tüketiminin en önemli değiştirilebilir risk faktörleri olarak belirtiyor. Daha sağlıklı bir yaşamın sırrı küçük yaşlardan itibaren ailelerimiz ve öğretmenlerimiz tarafından bizlere sunulacak doğru sağlık okuryazarlığı eğitiminde saklı. Bu yönde hükümetler mutlaka yeni müfredatlar geliştirerek küçük yaşlardan itibaren sağlıklı yaşamın önemini aktarmalı” dedi.



OBEZİTE RİSKİ ARTIYOR



Türkiye’deki beslenme durumunu ortaya koyan en kapsamlı araştırmalardan biri olan Türkiye Beslenme ve Sağlık Araştırması (TBSA) 2019 verilerine göre; yetişkin nüfusta obezite, erkeklerde yüzde 20, kadınlarda ise yüzde 28’e varan oranlarda değişiklik gösteriyor.



2022 Avrupa Obezite Raporu’na göre ise Türkiye'de yetişkinlerin yaklaşık yüzde 67 aşırı kilo veya obezite sorunu ile karşı karşıya bulunuyor. Ayrıca rapora göre erkeklerin yaklaşık yüzde 25’inin, kadınların ise yaklaşık yüzde 40’ının obez olduğu ortaya konuluyor. Bu durum gün geçtikçe artan obezite yaygınlığına işaret ediyor. Bununla birlikte, Türkiye’de eğitim düzeyi düşük olan yetişkin bireylerin obezite riskiyle daha fazla karşı karşıya olduğu belirtiliyor.