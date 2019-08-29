81 ilde yaklaşık 24 bin 500 kişiyle görüşüldü, Türkiye'nin şiddet haritası çıkarıldı. Araştırmaya göre toplumun yüzde 67'si şiddete eğilimli çıktı.



Araştırma sonucunu değerlendiren Üsküder Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü Doç. Dr. Gökben Hızlı Sayan, “Erkeklerde yüzde 27 gibi bir yüksek risk grubu var. Kadınlarda yüzde 24 gibi bir risk grubu var. Ancak orta risklileri de bunun içine dahil edersek toplumun yüzde 67 gibi bir kısmında şiddet eğiliminin var olduğunu söyleyebiliriz” dedi.



Üsküdar Üniversitesi'nde yapılan araştırmaya göre şiddet eğiliminin en yüksek olduğu bölgeler Doğu ve Düneydoğu Anadolu. İzmir, Sinop, Kastamonu ve Çankırı illeri ise şiddet eğiliminin en az olduğu şehirler.



Doç. Sayan, “Genç yaş eğitim düzeyinin biraz düşük olması ortaokul, sigara alkol made kullanımı özellikle çoklu madde kullanımı ve duyguları tanımakta zorluk ifadesi duygularına karşındakine anlatmakta zorluk ifadesi. Bu maddeler bir araya geldiği zaman bir kişinin şiddet eğilimi olma ihtimali kat be kat artıyor” diye konuştu.



“CİNSİYET FARKINI ORTADAN KALDIRACAK YENİ BİR KÜLTÜR ORTAYA ÇIKARMAK LAZIM”



Üsküdar üniversitesi, İstanbul Emniyet Müdürlüğü ile bir işbirliği protokolü imzaladı. Bu kapsamda, şiddet mağdurları ve şiddeti uygulayanlarla ilgili veri tabanı oluşturulacak ve tedavi uygulanacak.



Ancak şiddeti önlemek için yapılması gerekenlerin çok küçük yaşta başladığını vurgulayan Prof. Dr. Sevgil Atasoy, “Milli Eğitim Bakanlığı’na çok büyük rol düşüyor. Standartlaşmış bir şekilde kız ve erkek çocuklarının birbirinden farklı olmadığını, kızlar bu tarafa, erkekler bu tarafa denmediği bir toplum yaratmak gerekiyor. Cinsiyet farkını ortadan kaldıracak yeni bir kültür ortaya çıkarmak lazım” dedi.



Türkiye’de 2019 yılının ilk 8 ayında 273 kadın öldürüldü. Her 3 kadından biri fiziksel ya da psikolojik şiddet görüyor.



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