2016’da yapılan ancak sonuçları yeni açıklanan Küresel Erişkin Tütün Araştırmasının sonuçlarını değerlendiren Sağlığa Evet Derneği Başkanı Prof. Doktor Elif Dağlı, Türkiye’de tütün kullanımının her yıl artış gösterdiğini söyleyerek araştırmanın detaylarını şöyle anlattı:



“Bu araştırmaların sonuçlarına göre Türkiye’de 2008 yılında erkeklerin yüzde 47.9’u, kadınların yüzde 15.2’si olmak üzere erişkin nüfusun yüzde 31.2’si tütün kullanmaktaydı. 2012 yılına gelindiğinde ise erkeklerin yüzde 41.5’i, kadınların yüzde 13.1’i, toplamda ise erişkin nüfusun yüzde 27.1’I tütün ürünü kullanıyordu. Yani 2008 – 2011 yılları arasında uygulanan etkili tütün kontrol politikaları sayesinde geçen zaman içerisinde erişkin tütün kullanma oranını geriletmişti. Hatta her gün düzenli olarak sigara içenlerin oranı erkeklerde yüzde 37.3’e, toplam erişkin nüfusta ise yüzde 23.8’e kadar düşürülmüştü. Söz konusu araştırma ne yazık ki 2012’den bu yana tütün kontrolünde gerilediğimizi kanıtlıyor. Araştırma verilerine göre erişkin nüfusta tütün kullanma oranı erkeklerde yüzde 44.1, kadınlarda yüzde 19.2, toplam erişkin nüfusta ise 31.6’dır.”



“SİGARAYA BAŞLAMA YAŞI 16”



2016 yılı itibariyle Türkiye’de 19.2 milyon kişinin tütün ürünü kullandığını aktaran Derneğin Yönetim Kurulu Üyesi Doç. Doktor Osman Elbek ise “Araştırmanın işaret ettiği bu değerler ne yazık ki hem 2012’de elde edilen başarıdan, hem de 2008 yılında var olan durumdan daha kötüdür” değerlendirmesinde bulundu.



Her gün düzenli olarak sigara içenlerin oranının son açıklanan araştırmaya göre erişkin nüfusta yüzde 29.5 olduğunu ifade eden Elbek, şöyle konuştu:



“2012’den sonra hem erkek hem de kadın cinsiyette anlamlı ölçüde sigara bağımlılığının arttığı görülmektedir. Ortalama sigaraya başlama yaşında ise 2008 yılından sonra değişiklik olmamıştır. 2008 – 2016 arası dönemde yapılan bütün araştırmalarda 16-17 yaş arasında sigaraya başlandığı görülmektedir. Geçen 8 yıllık dönemde bu konuda da bir başarı sağlanamadığı görülmektedir.”



“KAPALI MEKAN SİGARA YASAKLARINA UYULMUYOR”



Verileri yeni açıklanan araştırmanın, tütün kullanımın artış nedenlerine de ışık tuttuğunu dile getiren SED Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Doktor Füsun Yıldız da “Yasa gereği kapalı alanda tütün dumanına maruziyet önlenmiş olmasına rağmen 2016 yılında 1.6 milyon kişinin iş yerinde, 2.8 milyon kişinin restoranda, 7.2 milyon kişinin kafe, kahvehane, çayhane gibi ikram işletmelerinde tütün dumanına maruz kaldığı saptanmıştır. Yani Türkiye genelinde var olan tütün kontrol kanunu hükümleri uygulanmamaktadır” diye konuştu.



