Türkiye'deki aşılamada son durum

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya üzerinden iki doz aşısını olarak aşılama süreci tamamlananların sayısının 30 milyona ulaştığını açıkladı.

Bakan Koca "18 yaş ve üstü 62 Milyon olarak, yarıya yakınımız, sağlığımızı koruyacak kararı çift doz aşıyla uygulamış durumdayız!" sözlerine yer verdi.

Türkiye genelinde birinci doz uygulanan kişi sayısı ise 42 milyonu aştı.

Bakan Koca, bu gruptakilere ve hiç aşı olmayanlara da seslenerek, "İlk dozu olanlar ikinciyi ertelemesin. Hiç aşı olmayanlar harekete geçsin. Sağlık için birlik şart" dedi.

Türkiye genelinde üçüncü doz aşısını olanların sayısı ise 5 milyon 750 bini aştı.

