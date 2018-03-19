Türkiye’nin doktorlara özel ilk televizyon kanalı açıldı

38 yıldan bu yana bilimsel dergi ve Medimagazin Gazetesi'ni yayınlayan Türkiye Klinikleri, doktorlara özel ilk sağlık kanalını açtı.



Doktorların son bilimsel gelişmelerden sosyal hayatına, sağlık politikalarından sağlık hukukuna birçok programı izleyebileceği Türkiye Klinikleri TV yayın hayatına başladı. Her gün saat 11.00-23.00 saatleri aralığında yayın yapacak olan kanalda 30’a yakın program yer alacak.



Her gün sağlık haberlerinin sunulduğu Medigündem ile yayına başlayacak olan Türkiye Klinikleri TV, hekimlerin canlı yayınlarda interaktif olarak katılarak soru soracakları programlar, sağlığın bilimsel, sosyal, ekonomik, bürokratik, hukuki tüm yönlerini kapsayan, hekimlere yönelik bir web televizyonu olacak.



Web üzerinden şifreli olarak yayın yapacak Web TV, mobil iletişim ağında da olacak ve günlük 12 saat yayın yapacak. Hekimlere ücretsiz olarak verilecek şifrelerle izlenecek televizyon, hekimlerin ilgi duyduğu alanlardan bilimsel, sosyal, ekonomik ve tüm güncel gelişmeleri kapsayacak şekilde yayın yapacak.

