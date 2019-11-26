Türkiye'nin dördüncü çift kol nakli Antalya'da yapıldı

AÜ Hastanesi yoğun bakım servisinde tedavi gördüğü sırada beyin ölümü gerçekleşen erkek hastanın kalp, böbrekleri, kornea, karaciğeri ile uzuvları bağışlandı. Ailenin uzuv bağışında bulunduğunu açıklaması üzerine AÜ Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Estetik Anabilim Dalından Prof. Dr. Ömer Özkan, Prof. Dr. Özlenen Özkan ve ekibi, yaklaşık 4 saat süren operasyonla bağışlanan kolları aldı. Prof. Dr. Özkan ve ekibi tetkiklerin ardından, 2015 yılında güneş paneli tamiri yaparken elektrik akımına kapılıp çift kolunu kaybeden Yusuf Oğuz Şimşek'i nakil için çağırdı.



Antalya'da oturan Yusuf Oğuz Şimşek, tetkiklerin ardından dün gece nakil için ameliyata alındı. Prof. Dr. Özkan ve 25 kişilik ekibi, dün gece nakil operasyonuna başladı. Türkiye'nin ilk uzuv nakillerini yaparak dünya tıp tarihine isimlerini yazdıran deneyimli ekip, yaklaşık 6 saat süren operasyonla Şimşek'e çift kol naklini gerçekleştirdi.



YOĞUN BAKIMA ALINDI



Prof. Dr. Ömer Özkan başkanlığındaki ekibin yaptığı nakil sonrasında Yusuf Oğuz Şimşek, yoğun bakımda tedaviye alındı. Şimşek'in herhangi bir komplikasyon olmaması halinde 10 gün içinde normal servise alınması bekleniyor.



ORGANLARINI BAĞIŞLAMIŞ



Adı açıklanmayan ve dün beyin ölümü gerçekleşen erkek donörün, 1.5 ay önce organlarının bağışlanmasına dair vasiyet bıraktığı, üzerinden de organ bağış kaydı çıktığı belirtildi.