TURKOVAC aşı randevuları ne zaman açılacak? (Yerli aşıda son durum ne?)

Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, acil kullanım onayı alan TURKOVAC aşılarının bu hafta kullanıma girmesi bekleniyor. Peki, TURKOVAC'ın koruyucu etkisi ne? İşte yerli aşı hakkında merak edilenler...

Haberler 29.12.2021 - 11:19

TURKOVAC aşı randevuları ne zaman açılacak? (Yerli aşıda son durum ne?)

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TURKOVAC RANDEVULARI NE ZAMAN AÇILACAK?

Acil kullanım onayı alan ve seri üretimine başlanan yerli corona virüs aşısı TURKOVAC'ta randevular açılıyor. 

Sinovac ve Biontech aşılarının yanında yeni bir alternatif olacak olan aşının, bu hafta kullanıma girmesi bekleniyor.

ÇALIŞMALAR TAMAMLANDI

Sinovac gibi inaktif bir aşı olan Turkovac, Erciyes Üniversitesi ile Bakanlığı Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı'nın (TÜSEB) işbirliğiyle geliştirildi.

Turkovac'ın 3. faz çalışmaları Haziran ayı sonunda başlamıştı. Bu aşamada aşı, binlerce kişi üzerinde test edildi.

3. faz çalışmaları kapsamında aşının İstanbul'da gönüllüler üzerinde denenmesine Temmuz başında, Kayseri Şehir Hastanesi'nde gönüllülere uygulanmasına ise 26 Ağustos'ta başlanmıştı.

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