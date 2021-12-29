TURKOVAC aşı randevuları ne zaman açılacak? (Yerli aşıda son durum ne?)

TURKOVAC RANDEVULARI NE ZAMAN AÇILACAK?

Acil kullanım onayı alan ve seri üretimine başlanan yerli corona virüs aşısı TURKOVAC'ta randevular açılıyor.

Sinovac ve Biontech aşılarının yanında yeni bir alternatif olacak olan aşının, bu hafta kullanıma girmesi bekleniyor.

ÇALIŞMALAR TAMAMLANDI

Sinovac gibi inaktif bir aşı olan Turkovac, Erciyes Üniversitesi ile Sağlık Bakanlığı Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı'nın (TÜSEB) işbirliğiyle geliştirildi.



Turkovac'ın 3. faz çalışmaları Haziran ayı sonunda başlamıştı. Bu aşamada aşı, binlerce kişi üzerinde test edildi.



3. faz çalışmaları kapsamında aşının İstanbul'da gönüllüler üzerinde denenmesine Temmuz başında, Kayseri Şehir Hastanesi'nde gönüllülere uygulanmasına ise 26 Ağustos'ta başlanmıştı.