İklim değişikliği ve ormansızlaşma konularında toplumsal farkındalığı arttırmayı amaçlayan Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği TÜSAD, 41. Uluslararası Katılımlı Ulusal Solunum Kongresi (SOLUNUM 2019) nedeniyle oluşacak karbon emisyonlarını denkleştirmeyi hedefliyor. 26-29 Ekim tarihlerinde Bodrum’da yapılacak kongre katılımcılarının yapacakları uçak yolculuklarının karşılığında fidan dikecek olan TÜSAD’ın hedefinde bir “Solunum Ormanı” oluşturmak var.



Arazi tahribatının ve ormansızlaşmanın Türkiye’nin en büyük sorunlarından biri olduğunu belirten TÜSAD Başkanı Prof. Dr. Arzu Mirici, “Karbonsuz Kongre” çalışmaları hakkında şu bilgileri verdi:



“ORMANLARLA BİRLİKTE ADETA TÜRKİYE’NİN AKCİĞERLERİ YANDI”



“Bu yılki kongre hazırlıklarımız sırasında peş peşe yaşanan orman yangınları herkes gibi bizi de çok üzdü. Bir ayda Türkiye’nin 500’den fazla noktasında orman yangını yaşandı. Adeta Türkiye’nin akciğerleri yandı. Her bir yangınla çocuklarımıza bırakacağımız en büyük miras olan ormanlarımız, içinde yaşayan sayısız canlıyla birlikte yok oluyor, topraklarımız kuruyor, havamız kirleniyor. İklim değişikliği ile mücadelede karbon miktarını dengelemenin en etkin yolu fidan dikmek ve ormanlık alanları korumak. Dünya ısınıyor, iklimler değişiyor, buzullar eriyor. Her birimiz evde, arabada, işyerinde yaptıklarımızla küresel ısınmayı istemeden de olsa hızlandırıyoruz. Bu durumda biz de, akciğer sağlığı konusunda Türkiye’nin ilk uzmanlık derneği olarak harekete geçtik ve ilk adımı Karbonsuz Kongre ile atmaya karar verdik.”



HEDEF SOLUNUM ORMANI OLUŞTURMAK



Karbonsuz Kongre için Ege Orman Vakfı ile işbirliği yaptıklarını belirten Mirici, bu kapsamda Solunum 2019 için yapılacak her uçak yolculuğu karşılığında fidan dikeceklerini belirtti. Bodrum’da yapılacak kongreye yurtiçinden gelen katılımcılar için bir, yurtdışından gelen konuklar için ise iki fidan dikeceklerini söyleyen Mirici, sözlerine şöyle devam etti:



“DOĞAYA BORCUMUZU ÖDEYECEĞİZ.”



“Solunum 2019, 2 bine yakın uzmanı bir araya getiren büyük bir kongre. Bu proje ile hem yanan ağaçlarımızı, yok olan ormanlarımızı yerine koymaya çalışacağız hem de kongre için yapacağımız uçuşlar nedeniyle, atmosfere salınan karbondioksit miktarını denkleştirerek çevremize katkıda bulunacağız. Karbonsuz Kongre bizim için bir başlangıç olacak, Ege Orman Vakfı ile işbirliğimiz devam edecek. Bundan sonraki tüm kongre ve etkinliklerimizde de karbon ayak izimizi sileceğiz. Ülkemize ve çevremize katkıda bulunabilmek için 4 binden fazla üyemizle daha önce oluşturmaya başladığımız TÜSAD Hatıra Ormanı’nı bir adım ileriye taşıyarak Solunum Ormanı’na dönüştüreceğiz. 50’nci yılını kutlamaya hazırlanan dev bir çınar olarak, bundan sonra her vesile ile dikeceğimiz fidanlarla yeni ekosistemler oluşturacak, doğaya borcumuzu ödeyeceğiz.”



“HER NEFES ALIŞIMIZ BAYRAMDIR”



Katılımcıları arasında yer alan AstraZeneca, Chiesi, Boehringer Ingelheim ve Pharmactive’in koşulsuz katkıda bulunduğu Karbonsuz Kongre’de, solunum sağlığı her yönü ile ele alınacak. “Her nefes alışımız bayramdır” teması ile gerçekleşecek kongrede, Türkiye’nin ve dünyanın pek çok ülkesinden bilim insanları sunum yapacak. Mezuniyet sonrası eğitici kurslarla başlayacak olan program, üç gün boyunca bilimsel oturumlarla devam edecek.