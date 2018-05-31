Bu yılki 31 Mayıs Tütünsüz Dünya Günü, tütün ürünlerinin kalp-damar sağlığına zararlarına odaklanıyor. Tüm dünyada insanların başlıca ölüm nedeninin kalp ve damar hastalıkları olması gerçeğine vurgu yapan Türk Toraks Derneği Başkanı Prof. Dr. Fuat Kalyoncu, tütün ürünleri kullanımının, koroner arter hastalığı, inme ve diğer damar hastalıkları için başlıca risk faktörleri arasında yer aldığını söyledi.





“PASİF MARUZİYET DE KALP-DAMAR HASTALIKLARINA YOL AÇIYOR”



Tütün ürünlerine pasif maruziyetin de kalp-damar hastalıklarına neden olabileceğini söyleyen Kalyoncu, tütün ürünleri kullanımının, kalp-damar hastalıklarına bağlı ölümlerin %12’sinden sorumlu tutulduğunu ve yüksek tansiyondan sonra kalp-damar hastalıklarına yol açan ikinci neden olduğunu aktardı.



Prof. Dr. Fuat Kalyoncu

ELEKTRONİK SİGARA, SİGARAYI BIRAKTIRMAZ!



Bazı çevrelerce sigarayı bıraktırma aracı olarak lanse edilen elektronik sigaranın da tütün endüstrisinin ürünü olduğunu belirten ve elektronik sigaranın, sigarayı bıraktırmadığına vurgu yapan TTD Başkanı, “Özellikle, ürünü pazarlayan tütün endüstrisinin ana hedef kitlesini oluşturan gençlerde elektronik sigara kullanımındaki artış çok süratlidir. Elektronik sigara, sigarayı taklit eden, nikotin bağımlılığının idamesini sağlayan bir cihazdır. Elektronik sigarada bağımlılık yapan nikotin maddesinin yanı sıra kimyasal maddeler, uçucu organik bileşenler ve ince partiküller bulunmaktadır. Her geçen gün saygın bilim dergileri ve toplantılarında elektronik sigaranın sağlık risklerini gösteren önemli bulgular yayınlanmaktadır” ifadesini kullandı.



GENÇLER TEHDİT ALTINDA!



Tüm dünyada gençler arasında tütün ürünü kullanımında belirgin artış görüldüğü, Türkiye’de ise erkek çocuklarda tütün kullanım oranının %20, kız çocuklarda %13 düzeyinde olduğu bilgisini veren Türk Toraks Derneği Tütün Kontrolü Çalışma Grubu Başkanı Doç. Dr. Aslı Görek Dilektaşlı da son yıllarda genç nüfustaki sigara içme oranlarının endişe verici şekilde arttığını söyledi.



Erken yaşlarda tütün kullanımına başlamanın, daha uzun süre maruziyet nedeniyle gerek kalp-damar hastalıkları, gerek diğer sağlık risklerinde belirgin artışa yol açtığını, bu nedenle gençleri bu salgından korumak için etkili sağlık politikaları geliştirmek gerektiğini vurgulayan Dilektaşlı, diğer tütün ürünlerinin kullanıma da dikkat çekerek şöyle konuştu:



NARGİLE VE SARMALIK TÜTÜN DE SİGARA KADAR ZARAR VERİYOR!



“Nargile ve sarmalık kıyılmış tütün en az sigara kadar sağlığa zararlıdır ve içerdikleri nikotin nedeniyle bağımlılık yaparlar. Ülkemizde hızla artan tütün kullanımının, gençler arasında giderek artan sigara, nargile ve elektronik sigara salgınının azalması için, ticari nargile sunumunun yasaklanması, tütün endüstrisine teşviklerin kaldırılması ve bu alanlarda ulusal düzeyde etkili düzenlemeler ve önlemler alınması gerekmektedir.”



“SİGARA PAKETİ TAŞINABİLİR BİR REKLAM PANOSUDUR!”



Düz Paket Uygulaması ile tütün ürünlerinin çekiciliğinin ve sigara paketinin üzerindeki logo, renk ve resimlerin bağımlı üzerindeki etkilerinin azaldığını ifade eden Uzman, bu sayede ürünü daha az zararlıymış gibi gösteren (light, düşük katranlı vb.) ibarelerin de engellendiğini söyledi.



Doç. Dr. Aslı Görek Dilektaşlı

“SAĞLIKLI YAŞAMAK EN TEMEL İNSAN HAKKIDIR”



Yasalaşacağına dair daha önce bakan düzeyinde söz verilen düz paket uygulamasının süratle hayata geçirilmesinin giderek daha fazla sayıda insanının hastalanıp ölmesini önleyecek bir uygulama olduğunu söyleyen Dr. Dilektaşlı, “Türkiye Cumhuriyeti Anayasası 58. maddesi, devletimizi gençleri bağımlılıklardan korumakla yükümlü kılar. Ülkemiz tarafından 2004 yılında imzalanan Tütün Kontrolü Çerçeve Sözleşmesi devletin sadece tütünle değil nikotin bağımlılığı ile bütünüyle mücadele etmesini talep eder. Bu bağlamda tütün piyasası ve ürünlerine ilişkin yasal düzenlemeler yapılırken, toplum sağlığını tehdit eden sigara ve diğer tütün mamulleri kategorisine girmeyen yeni tütün mamullerinin (ısıtılarak kullanılan nikotin ürünleri, elektronik sigara, vb.) üretimine, ithalatına ve satışına geçit vermeyen siyasi kararlılığın sürdürüleceğine inancımız tamdır.



Dünya Sağlık Örgütü, dünyada tüm ülkelere tütünle mücadele için MPOWER ilkelerini rehber olarak önermektedir. MPOWER temel olarak tütün ürünlerinin halka arzının azaltılmasını ve halkın tütün ürünlerine talebinin azalmasını sağlamaya yönelik önerileri içermektedir. Türk Toraks Derneği, 2018 yılı Mayıs ayı itibariyle tüm yurtta tütün ürünü satmayan küçük işletmelere “Teşekkür Belgesi” vererek, tütün ürünü satmayan işyerlerinin yaygınlaşmasını ve örnek teşkil etmesini temenni etmektedir” diye konuştu.



VİDEO: TEK BİR SİGARA YETERLİ!