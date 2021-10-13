Üçüncü doz aşısını TURKOVAC yaptırmak isteyen gönüllülerin başvuruları alınıyor

Üçüncü doz Covid-19 aşısını yerli aşı TURKOVAC ile yaptırmak isteyen gönüllerin başvuruları e-Nabız üzerinden alınmaya başladı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medyadan yaptığı açıklamasında aşınnı seri üretime geçebilmesi için en az üç bin kişinin, hatırlatma dozunda TURKOVAC'ı tercih etmesi gerektiğini açıkladı.

Haberler - Anadolu Ajansı 13.10.2021 - 15:35

Üçüncü doz aşısını TURKOVAC yaptırmak isteyen gönüllülerin başvuruları alınıyor

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Covid-19'la mücadele kapsamında üçüncü dozun, yerli TURKOVAC ile uygulanması için gönüllü olmak isteyenlerin başvuruları, e-Nabız üzerinden alınmaya başladı.

Bakanı Fahrettin Koca'nın üçüncü doz Covid-19 sını yaptıracak kişileri yerli TURKOVAC için gönüllü olmaya çağırmasının ardından başvurular alınıyor.

18-59 YAŞ ARASINDAN SEÇİLECEK

TURKOVAC hatırlatma dozu uygulamasına katılmak isteyenler, daha önce Covid-19 geçirmemiş ve iki doz sını yaptırmış 18-59 yaş kişiler arasından seçilecek.

Üçüncü dozunu TURKOVAC ile olmak isteyenler "enabiz.gov.tr" sitesinden "Aşı Çalışması İçin Gönüllü Ol" butonuna tıklayacak.

Açılan pencerede "3. doz hatırlatma Covid-19 mı inaktif Covid-19 TURKOVAC sı ile yaptırmak istiyorum" seçeneği onaylanarak başvurular gerçekleştirebilecek.

Yetkililer, değerlendirmelerin ardından, eğer katılımı uygun görülürse gönüllüye e-Nabız profilinde kayıtlı iletişim bilgileri üzerinden dönüş sağlayacak.

41 MERKEZDE UYGULANACAK

Türkiye'nin dört bir yanından herkesin katılabileceği hatırlatma dozu uygulaması, başta şehir hastaneleri olmak üzere 41 merkezde uygulanacak.

Yerli TURKOVAC'ın seri üretime geçebilmesi için en az 3 bin kişinin hatırlatma dozunda TURKOVAC'ı tercih etmesi gerekiyor.

Ayrıntılı bilgiye "ALO 184" hattından ullabilecek.

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