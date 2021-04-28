Uğur Şahin Biontech aşısının Türkiye'ye ne zaman gönderileceğini açıkladı

Covid-19 ile mücadele kapsamında ilk onaylanan aşıyı geliştiren bilim insanı BioNTech CEO’su Uğur Şahin, Türkiye’ye mümkün olduğunca çok aşı vermek istediklerini, ancak bu aşıların önce üretilmesi gerektiğini söyledi.

Basın mensuplarının karşısında konuşan Şahin, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile haftalardır görüşmeler yaptıklarını anımsatarak, "Şimdi ilk dozları teslim ettik. Türkiye’ye çok daha fazla göndermeyi konuşuyoruz. Ancak bunun için üretim kapasitemizle uğraşmak lazım. Her şey yolunda giderse Haziran'da 30 milyona kadar dozu Türkiye sevk etmek istiyoruz. Temmuz ve Ağustos'ta daha fazla doz göndermeyi konuşuyoruz" dedi.



Geliştirdikleri Covid-19 aşısının 'çift mutant' Hindistan varyantına karşı etkili olduğunu açıklayan Şahin, "Hint varyantını test ediyoruz, ancak Hint varyantında daha önce test ettiğimiz ve aşımızın etkili olduğu mutasyonlar var, bu yüzden bu varyantta da etkili olacağından eminim" dedi.

Avrupa'nın virüs ile mücadelesi üzerine konuşan Şahin, "Avrupa nüfusu Temmuz ayında, en geç Ağustos ayında sürü bağışıklığına kavuşmuş olur" ifadelerini kullandı.

'TÜRKİYE'YE MÜMKÜN OLDUĞUNCA ÇOK AŞI VERMEK İSTİYORUZ'



Prof. Dr. Uğur Şahin, Türkiye’ye mümkün olduğunca çok aşı vermek istediklerini, ancak bu aşıların önce üretilmesi gerektiğini söyledi.



Şahin, Almanya'da Yabancı Gazeteciler Cemiyetinin (VAP) çevrim içi düzenlediği basın toplantısında, Kovid-19 salgınına ve şirketin ürettiği aşıya ilişkin açıklamalarda bulundu.



Türkiye'deki durum ile ilgili bir soruya cevap veren Şahin, "Türkiye’ye hemen mümkün olduğu kadar çok doz (aşı) vermek istiyoruz, ancak onları önce üretmek zorundayız." dedi.



Şahin, Türkiye Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile haftalardır görüşmeler yaptıklarını anımsatarak, "Şimdi ilk dozları teslim ettik. Türkiye’ye çok daha fazla göndermeyi konuşuyoruz. Ancak bunun için üretim kapasitemizle uğraşmak lazım. Her şey yolunda giderse haziranda 30 milyona kadar dozu Türkiye sevk etmek istiyoruz. Temmuz ve ağustosta daha fazla doz göndermeyi konuşuyoruz." dedi.

'AŞI HELAL'



Sadece Müslüman ülkelerin değil, Yahudilerin de aşının içeriğine ilişkin sorular sorduğunu belirten Şahin, aşı için kullanılan maddelerin hayvansal kaynaklı olmadığını ve bu konuda kimsenin şüphesi olmaması gerektiğini belirtti.



Şahin, buna ilişkin bilgi isteyen Ortodoks Yahudilere, aşının içeriğine ilişkin bilgilerin de iletildiği bilgisini paylaşarak, "Aşının helal olduğunu söyleyebiliriz" şeklinde konuştu.



Aşının etkinliğine ilişin sorulara da cevap veren Prof. Dr. Şahin, BioNTech aşısının, ikinci dozu olduktan 7 gün sonra maksimum etkiye ulaştığını ifade etti.



Ancak aşının ilk dozu vurulduktan sonraki 12. günün ardından etkisini göstermeye başladığını kaydeden Şahin, ilk dozu olduktan sonraki 1 ila 12 gün virüse karşı korumanın bulunmadığını kaydetti.



‘3. DOZ AŞIYA İHTİYAÇ VAR’



Aşının korumasının zamanla azaldığını, ilk 6 aylık verilere göre aşının 6 ayda etkisinin yüzde 95’den yüzde 91’e düştüğü bilgisini paylaşan Şahin, "8 ay sonra aşı korumasına neden olan antikorların önemli ölçüde düştüğünü görüyoruz. Aşı korumasını yeniden yaklaşık yüzde 100'e geri getirmek için üçüncü doz aşı olmaya ihtiyaç var. Bu üçüncü doz 9 ay sonra veya en geç 12 ay sonra yapılması korumanın yukarıya çıkarılmasına yardımcı olur. Buna da 'booster' aşı deniyor. Daha sonra her yıl veya her 18 ayda bir aşı olmaya ihtiyaç duyulacağını varsayıyorum" değerlendirmesinde bulundu.