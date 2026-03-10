Uğur Şahin ve Özlem Türeci, BioNTech'ten ayrılıyor: Yeni girişimleri belli oldu

Dünyanın ilk tescilli Covid-19 aşısını geliştiren Almanya merkezli biyoteknoloji firması BioNTech’in kurucuları Uğur Şahin ve Özlem Türeci'nin, mevcut yönetim rollerinden ayrılarak yeni bir teknoloji şirketi kuracakları bildirildi.

BioNTech'ten yapılan açıklamada, Covid-19 aşısıyla küresel başarı yakalayan BioNTech'in kurucuları BioNTech Üst Yöneticisi (CEO) ve Kurucu Ortağı Prof. Dr. Uğur Şahin ile Baş Tıbbi Sorumlu Dr. Özlem Türeci’nin görevlerini devretme kararı aldıkları belirtildi.

YENİ BİR ŞİRKET KURACAKLAR

2026 yılı sonuna kadar tamamlanması beklenen bu değişimle birlikte ikili, yeni nesil mRNA inovasyonlarının araştırma ve geliştirmesine odaklanan yeni bir şirket kuracak.

BioNTech ise klinik geliştirme aşamasının sonundaki ürün adaylarına ve endüstriyel ilaç modeline odaklanmaya devam edecek.

BIONTECH HİSSELERİ SERT DÜŞTÜ

Kararın ardından BioNTech hisseleri Frankfurt Borsası'nda yaklaşık yüzde 18 değer kaybetti.

Bu arada, BioNTech Denetleme Kurulu, Şahin ve Türeci’nin haleflerini belirlemek üzere arama sürecini başlattı.

BioNTech, yeni kurulacak şirkete belirli haklar ve mRNA teknolojileriyle katkıda bulunacak, karşılığında ise azınlık hissesi, gelecekteki kilometre taşı ödemeleri ve lisans ücretleri alacak.