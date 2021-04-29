Uğur Şahin’den bebekler için aşı açıklaması: Eylül’de sonuçları gelecek

ABD’li Pfizer ile birlikte dünya çapında onaylanan ilk Covid-19 aşısını geliştiren BioNTech’in CEO’su Prof. Dr. Uğur Şahin Almanya’da yayın yapan Der Spiegel’e açıklamalarda bulundu.

Uğur Şahin, Der Spiegel'e yaptığı açıklamada, “5-12 yaş arası çocuklar için denenen Covid-19 aşısının Temmuz ayında ilk sonuçlar gelecek. Eylül ayında da altı aylığa kadar olan bebekler ile ilgili denemelerin sonucunu bekliyoruz” dedi.

BioNTech CEO'su Şahin, "Her şey yolunda giderse, verilerin değerlendirilmesiyle, farklı ülkelerdeki ilgili yaş grubundaki tüm çocuklar için aşı onayına başvurabileceğiz" dedi.

'12 YAŞ ÜSTÜ İÇİN SON AŞAMADAYIZ'

Şahin, Spiegel’e yaptığı açıklamada, 12 yaş ve üstü çocuklar için Avrupa ilaç düzenleyicilerine başvurmadan önceki son aşamada olduklarını bildirirken BioNTech’in Mart ayı sonunda yayınlanan denemelerinde, Covid-19 aşısının güvenli ve etkili olduğunu, çocukların güçlü antikor yanıtları ürettiğini yineledi.

BioNTech, bu ay ABD düzenleyicilerinden 12 ila 15 yaş arasındaki çocuklar için aşılarının acil olarak kullanımını onaylamalarını istemişti.

‘3’üNCÜ DOZ AŞIYA İHTİYAÇ VAR’

Uğur Şahin geçtiğimiz gün basın mensuplarına yaptığı açıklamada, üçüncü doz aşıya ihtiyaç olduğunu belirtmişti.

Aşının korumasının zamanla azaldığını, ilk 6 aylık verilere göre aşının 6 ayda etkisinin yüzde 95’den yüzde 91’e düştüğü bilgisini paylaşan Şahin, "8 ay sonra aşı korumasına neden olan antikorların önemli ölçüde düştüğünü görüyoruz. Aşı korumasını yeniden yaklaşık yüzde 100'e geri getirmek için üçüncü doz aşı olmaya ihtiyaç var. Bu üçüncü doz 9 ay sonra veya en geç 12 ay sonra yapılması korumanın yukarıya çıkarılmasına yardımcı olur. Buna da 'booster' aşı deniyor. Daha sonra her yıl veya her 18 ayda bir aşı olmaya ihtiyaç duyulacağını varsayıyorum" değerlendirmesinde bulunmuştu.