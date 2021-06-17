Uğur Şahin'den delta varyantı uyarısı: Corona virüsün dördüncü dalgası başlayabilir

BioNTech’in CEO’su ve kurucu ortağı Uğur Şahin, ilk kez Hindistan'da tespit edilen delta varyantı nedeniyle dünyada corona virüsün dördüncü bir dalgasının görülebileceği konusunda uyardı.

ntv.com.tr 17.06.2021 - 17:43

Uğur Şahin'den delta varyantı uyarısı: Corona virüsün dördüncü dalgası başlayabilir

İlişkili Haberler

Uğur Şahin ve Özlem Türeci kitap çıkarıyor: Pfizer/BioNTech aşısının ardındaki 30 yıllık çalışma anlatılacak

Uğur Şahin ve Özlem Türeci kitap çıkarıyor: Pfizer/BioNTech aşısının ardındaki 30 yıllık çalışma anlatılacak

Uğur Şahin’den bebekler için aşı açıklaması: Eylül’de sonuçları gelecek

Uğur Şahin’den bebekler için aşı açıklaması: Eylül’de sonuçları gelecek

Barrons Teknoloji Yatırım Konferansı’nda konuşmacılara hitap eden Prof. Dr. Uğur Şahin, "İnsanların yaklaşık yüzde 50'sinin halihazırda ikinci doz aşısını yaptırdığı İngiltere’de delta varyantı vakaları  hala artıyor" dedi. 

Bununla birlikte Şahin, “Yeterince dikkatli olmazsak, belirli alanlarda dördüncü bir dalgayla karşılaşabiliriz" diye uyardı. 

Bilim insanı, “Güçlendirici dozlar beklemede tutulur ve kısıtlamalar yavaşça kaldırılsaydı böyle bir sonuç önlenebilirdi. Ancak, enfeksiyon oranları düşerse, bu iyi bir durumda olduğumuz anlamına gelir. Eğer vakalar artıyorsa bir sonraki dalgayı yaşayabiliriz” konuşmasını yaptı.

İKİ DOZ AŞIDAN 6 İLE 9 AY SONRA GÜÇLENDİRİCİ AŞI UYGULANABİLİR

Öte yandan Şahin, iki doz aşılamadan altı ay sonra antikor seviyeleri düştüğü için ek dozlara ihtiyaç duyulacağını belirterek, "Antikor sayıları koruma ile ilişkili olduğundan, herhangi bir zamanda güçlendiriciyi kullanmamız mantıklıdır. Bu, bir kişinin tamamen aşılanmasından altı ila dokuz ay sonra gerçekleşebilir, ancak nihai kararın hükümetler tarafından verilecek” dedi. 

AŞI KUYRUKLARI GECE DE SÜRDÜ

NTV uygulamasını indirin, gelişmelerden haberdar olun

google-play app-store Huawei App Gallery

SON HABERLER

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...