Uğur Şahin'den delta varyantı uyarısı: Corona virüsün dördüncü dalgası başlayabilir

Barrons Teknoloji Yatırım Konferansı’nda konuşmacılara hitap eden Prof. Dr. Uğur Şahin, "İnsanların yaklaşık yüzde 50'sinin halihazırda ikinci doz aşısını yaptırdığı İngiltere’de delta varyantı vakaları hala artıyor" dedi.



Bununla birlikte Şahin, “Yeterince dikkatli olmazsak, belirli alanlarda dördüncü bir dalgayla karşılaşabiliriz" diye uyardı.



Bilim insanı, “Güçlendirici dozlar beklemede tutulur ve kısıtlamalar yavaşça kaldırılsaydı böyle bir sonuç önlenebilirdi. Ancak, enfeksiyon oranları düşerse, bu iyi bir durumda olduğumuz anlamına gelir. Eğer vakalar artıyorsa bir sonraki dalgayı yaşayabiliriz” konuşmasını yaptı.



İKİ DOZ AŞIDAN 6 İLE 9 AY SONRA GÜÇLENDİRİCİ AŞI UYGULANABİLİR

Öte yandan Şahin, iki doz aşılamadan altı ay sonra antikor seviyeleri düştüğü için ek dozlara ihtiyaç duyulacağını belirterek, "Antikor sayıları koruma ile ilişkili olduğundan, herhangi bir zamanda güçlendiriciyi kullanmamız mantıklıdır. Bu, bir kişinin tamamen aşılanmasından altı ila dokuz ay sonra gerçekleşebilir, ancak nihai kararın hükümetler tarafından verilecek” dedi.

AŞI KUYRUKLARI GECE DE SÜRDÜ