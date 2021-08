Uğur Şahin'den varyant açıklaması

BionTech CEO'su Uğur Şahin, "Önümüzdeki 6 ila 12 ay boyunca başka varyantların ortaya çıkması çok olası ve bu durumda aşının yeni varyantlara adaptasyonunu yapmak gerekebilir. Ancak bu, şu an gerekmiyor” dedi.



BioNTech CEO'su, "Yeni bir varyantın baskın olmaya başlaması durumunda şu an verilecek güncelleme kararının 3 ila 6 ay içerisinde yanlış olduğu anlaşılabilir." ifadelerini kullandı.



Değişiklik kararının zamanının uygun seçilmesi gerektiğini belirten Şahin, "Şu an için, destek dozu olan üçüncü doz aşının oldukça yeterli olduğunu ve güçlü koruma sağladığını biliyoruz" dedi.