Ultrason nedir? Hangi hastalıklarda kullanılır?

ULTRASON NEDİR?



Ultrason, yüksek frekanslı ses dalgalarının kullanıldığı bir görüntüleme yöntemidir. Bilinen hiçbir yan etkisi olmadığı için özellikle hamilelik sırasında en çok tercih edilen görüntüleme yöntemidir.



ULTRASON HANGİ ALANLARDA KULLANILIR?



Ultrasonun kullanıldığı başlıca alanlar şu şekilde belirtilebilir:



- Hamilelerde bebeğin sağlık durumuna yönelik taramalar

- Kalbin çalışma düzenindeki olası aksaklıkların tespiti

- Çeşitli enfeksiyonların araştırılması

- Safra kesesi taşları ve hastalıklarının tespiti

- Meme ve yumuşak dokularda oluşan tümörlerin araştırılması

- Kas hastalıklarına yönelik yapılan incelemeler

- Prostat ve genital bölge hastalıklarınnı araştırılması

- Kist ve biyopsi tedavilerinde iğne ile yapılan girişimlerde görüntülemenin sağlanması

- Tiroit bezi hastalıklarının araştırılması.



ULTRASON NASIL UYGULANIR?



Ultrason görüntülemesinden önce hastadan hastane elbisesi giymesi istenebilir.



Ultrason yapılacak bölgeye göre hasta yatağına uzanan hastanın cildine su bazlı jel sürülür. Ses dalgalarının iletilmesinde de etkisi olan jel aynı zamanda ultason cihazının prob kısmının ciltte daha rahat hareket etmesini sağlar.

Radyoloji uzmanı, ses dalgalarını gönderecek olan ultrasonun prob kısmını görüntüleme yapılacak bölge üzerinde gezdirir.

Radyoloji uzmanı probdan yansıyan görüntüleri önündeki ekrandan takip eder.

İşlem bittikten sonra cilde sürülen jel temizlenir. Jel su bazlı olduğu için temizlenmesi çok kolaydır.