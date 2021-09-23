Ünlü futbolcu Hulk eski eşinin yeğeninden bebek bekliyor

Brezilyalı ünlü futbolcu Hulk, eski eşinin yeğeni olan Camila Angelo’dan bir bebeği olacağını duyurdu.



34 yaşında olan Hulk 52 yaşındaki eski eşi Iran Angelod’dan geçen sene ayrılmıştı.



Ayrıldıktan sonra eski eşinin 32 yaşındaki yeğeni ile ilişkisi başlayan ünlü futbolcu, geçtiğimiz Cumartesi günü kendisini ve Camila’nın ultrason görüntüleriyle çektirdikleri fotoğrafı Instagramda gönderi olarak paylaştı.



Hulk’un eski eşi Iran’dan olan 3 çocuğundan sonra 4. kez baba olacak



Paylaşılan fotoğrafın altına duygularını şu ifadelerle paylaştı;



"Bugün Tanrı'ya şükran dolu bir kalple, dördüncü kez başka bir çocukla kutsanmış olduğumu sizinle paylaşmaya geldim.



Kalbim mutlulukla dolup taşıyor ve sadece Allah'a şükrediyorum.



Seni şimdiden sabırsızlıkla bekliyoruz çocuğum, seni koşulsuz seviyoruz. Sağlıkla gel bebeğim."



Hulk şu anda Atletico Mineiro forması giyiniyor.



Hulk Atletico Mineiro formasıyla 46 maçta 21 gol 11 asist yaptı.

"ÇOŞKU YOK, HEYECAN YOK, İSYAN EDEN KİMSE YOK"