Stanford Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Utkan Demirci, önümüzdeki dönemde Boğaziçi Üniversitesi’nde Biyomedikal Mühendisliği Enstitüsü ve Fizik Bölümü’nde ders verecek.



Bir yıl Boğaziçi Üniversitesi Elektrik-Elektronik Fakültesi'nde okuduktan sonra Millî Eğitim Bakanlığı bursuyla Michigan Üniversitesi'ne kabul edilen Utkan Demirci, lisans eğitimini derece ile tamamladı. Yüksek lisansını yaptığı Stanford Üniversitesi'nden 2005 yılında doktora derecesi aldı. 2005-2014 yılları arasında Harvard Üniversitesi Tıp Fakültesi Brigham and Women’s Hastanesi ve Harvard-MIT Sağlık Bilimleri ve Teknolojileri Biyomedikal Mühendisliği Bölümü’nde Biyo Akustik Mikro Elektro Mekanik Sistemler Laboratuvarı’nı (BAMM Lab) kurdu ve yönetti.



Prof. Dr. Utkan Demirci, 2006 yılında AIDS üzerine yaptığı başarılı çalışmalarla Massachussetts Institute of Technology Technology Review Magazine tarafından biyoteknoloji alanında dünyayı değiştirecek olan ilk 35 bilim insanı arasında gösterildi. 2013 yılında da epilepsinin tanı ve tedavisinde kullanılabilecek ucuz ve etkili bir cihaz geliştirerek Bright Future Ödülü’ne layık görüldü.



GENİŞ YELPAZEDE YENİLİKÇİ ÇÖZÜMLER



Halen Stanford Üniversitesi Tıp Fakültesi Canary Kanser Erken Teşhis Merkezi’nde kendi araştırma ekibini yöneten dünyaca ünlü araştırmacı; mikro ve nano ölçekte teknolojiler üzerinde yürütülen çalışmalarla bulaşıcı hastalıklar, doğurganlık, kanser teşhisi, kriyobiyoloji (canlı dondurma bilimi) ve biyofabrikasyon (hücreyi çoğaltarak doku, organ gibi biyolojik ürünler üretilmesi için kullanılan teknik) başta olmak üzere, güncel sağlık problemlerine yönelik yenilikçi çözüm önerileri geliştiriyor. Buluşlarıyla 20’nin üzerinde patent sahibi olan Demirci, aynı zamanda tüp bebek tedavisinde sağlıklı spermleri elemeye yönelik mikroçip yöntemini geliştiren isim. Vücut sıvılarından kanserli hücreleri çok kısa zamanda belirleyen çip teknolojisi de, Demirci’nin dünyada ses getiren buluşlarından biri olarak öne çıkıyor.