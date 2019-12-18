Ürdün'de domuz gribinden ölenlerin sayısı 5'e yükseldi

Ürdün'de domuz gribi olarak da bilinen H1N1 virüsü nedeniyle can kaybı 5'e çıktı.

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Ürdün Sağlık Bakanı Saad Cabir, "Domuz gribi nedeniyle ölenlerin sayısı 5'e, söz konusu virüsü taşıdıkları tespit edilen kişilerin sayısı ise 199'a ulaştı" dedi.

Virüsün ülkede kısa süre önce baş gösterdiğini ve günden güne vaka sayısının arttığını kaydeden Cabir, bununla birlikte endişeye gerek olmadığını, durumun kontrol altında olduğunu ifade etti.

Ürdün Sağlık Bakanlığınca 10 Aralık'ta yapılan açıklamada, ülkenin güneyindeki Kerak Askeri Hastanesi'nde kronik romatizma kaynaklı bağışıklık (immün) yetmezliği olan bir kişinin, domuz gribi nedeniyle yaşamını yitirdiği belirtilmişti.

Sağlık Bakanı Cabir, 13 Aralık Cuma günü domuz gribine yakalananların sayısını 90 olarak açıklamıştı.

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