Üretra nedir? Üretra darlığı neden olur, tedavi yöntemleri nelerdir?

ÜRETRA NEDİR? ÜRETRA DARLIĞI NEDEN OLUR?

Üretra, mesaneden çıkarak idrarın vücut dışına atılmasına aracılık eden tüpün adıdır. Bu yapı genellikle idrarın normal akışı için gerekli genişliğe sahiptir. Ancak bazı durumlarda üretrada darlık meydana gelerek idrar akışının kesintiye uğraması görülebilir. Bu durum üretra darlığı olarak adlandırılır.

Üretra darlığı genel olarak erkeklerde kadınlara göre daha fazla görülen bir durumdur. Üretra darlığı hakkında daha fazla bilgi almak için yazının devamını takip edebilirsiniz.



ÜRETRA DARLIĞI BELİRTİLERİ NELERDİR?



Mesanenin boşalmasının bozulması, mesanede sürekli bir doluluk hissi yaratmakla beraber, üretradaki darlık sebebiyle idrarın tam ve rahat tahliyesi gerçekleşemez. Bu nedenle ortaya çıkan kimi belirtiler şunlardır:



- Zayıf idrar akışı

- İdrar yaparken ağrı

- Sürekli idrara sıkışıkmış gibi hissetmek



Mesane boşalması bozulduğu zaman, mesanede daha fazla idrarın biriktirilebileceği boşluk kalmaz fakat böbreklerde idrar üretimi devam eder.



Hastalığın ilerlediği durumlarda böbreklerde üretilen idrar mesaneye dolamayacağı için kendisini taşıyan tüp olan üreterlerde birikir, ilerleyen dönemlerde ise böbrek havuzcuklarında genişlemeye neden olarak böbrek hasarı yaratabilir.



Bunun yanı sıra, idrarın dışarı atılamaması nedeniyle, sistit gibi idrar yolu enfeksiyonları ciddi komplikasyonlara neden olabilir ve prostatit gibi enfeksiyonlar ortaya çıkabilir.

ÜRETRA DARLIĞININ TEDAVİ YÖNTEMLERİ



Üretral darlık nedeniyle idrarın mesane içerisinde kalmasının yaratabileceği acil durumlarda, idrar sondası veya mesanenin cilt üzerindeki izdüşümü üzerinden bir kateter yerleştirilmesi (suprapubik kateter) işlemleri ile mesane boşaltılarak acil durum giderilir ve hasta rahatlatılır.



Üretra darlığının varlığı ortaya konduktan sonra, bu durumun giderilmesine yönelik cerrahi işlemler uygulanabilir.



Cerrahi işlemlerin içerisinde sık uygulanan yöntemlerden biri “üretrotomi” adı verilen üretranın genişletilmesidir. Uygun olan hastalarda bu yöntem lazer veya mekanik olarak darlık olan kısmın genişletilmesi ile yapılır.



Üretrotomi için uygun olmayan veya üretrotomi ile başarı sağlanamayan hastalarda ise üretroplasti adı verilen açık cerrahi ile darlığın nedeni ortadan kaldırılır ve üretra genişletilir. Kimi durumlarda üretranın tamir edilebilmesi için çevre dokulardan faydalanılabilir.