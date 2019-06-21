Üveit hastalığının belirtilerine dikkat çeken Göz Hastalıkları Uzmanı Doktor Enes Kesim, romatizmal hastalıkların, kas ve iskelet sistemi başta olmak üzere birçok sistem ve organı tutabildiğini hatırlattı.



Bu organlardan birinin de gözler olduğunu aktaran Dr. Kesim, “Romatizmal hastalıklar gözün tüm dokularını tutabilir. Basit ve yüzeysel tutulumdan ağır görme kaybı yaratan durumlara kadar geniş bir yelpazede göz tutulumu görülebilmektedir. Örneğin sjögren sendromu ve romatoid atrtit (iltihaplı romatizma) hastalıklarında kuru göz hastalığı sık görülürken; Behçet hastalığı, ankilozan spondilit ve juvenil idiopatik artritte (çocukluk romatizması) görülebilen üveit hastalığı ciddi görme kaybıyla giden problemlere neden olmaktadır” dedi.



“ROMATİZMAL HASTALIĞI OLANLAR YILDA 1 KEZ GÖZ MUAYENESİ YAPTIRMALI”



İlk belirtilerin; ışığa hassasiyet, bulanık görme, gözde ağrı, kızarıklık, uçuşmalar, kamaşma, görmenin azalması, göz yaşarması, görüntüde oluşan lekeler şeklinde ortaya çıktığını ifade eden Göz Hastalıkları Uzmanı, tanı konar konmaz tedaviye başlanması gerektiğine vurgu yaptı, “Aksi halde ileri derecede kalıcı görme kaybı gelişebilmektedir” diye konuştu.



“Üveit ciddi bir göz hastalığı olup gözün acil durumlarından bir tanesidir. Erken teşhis ve tedaviyle kalıcı görme kaybının önüne geçilebilmektedir” şeklinde konuşan Dr. Kesim, hiçbir şikâyeti bulunmasa dahi romatizmal hastalığı bulunanların senede en az 1 kez göz muayenesi olması gerektiğini sözlerine ekledi.



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