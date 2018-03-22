Uyku apnesi hayati risk yaratıyor!

Uyku süresi kişiden kişiye 4 saat ile 11 saat arasında değişiyor. Araştırmalara göre Türkiye'de toplumun büyük çoğunluğu (yüzde 75) 7-8 saat süreyle uyuma alışkanlığına sahip.



Uyku bozukluklarının görülme sıklığının da fazla olduğunu söyleyen Nöroloji Uzmanı Yrd. Doç. Dr. Figen Yavlal, en sık görülen uyku bozuklukları arasında uyku apnesinin önemli bir yer tuttuğunu söyledi.



Uyku apnesinin en sık belirtisinin horlama olduğunu vurgulayan Dr. Yavlal, apnenin yarattığı sonuçlara değindi, uyku apnesinin hayatı tehdit edebilecek bir sorun olduğuna dikkat çekti:



UYKU APNESİ, KALP KRİZİ VE İNME NEDENİ



“Horlama uyku sırasında gürültülü solunumla belirir. Obstrüktif uyku-apneleri olan hastalar bazen uygunsuz yerlerde uyuya kalabilmekte, iş ve özel hayatlarında uykululuk nedeniyle ciddi problemler yaşayabilmektedirler. Hastalar konsantre olmakta güçlük çekerler ve unutkanlıktan yakınırlar. Kolay sinirlenme, isteksizlik, iş veriminde azalma olabilmektedir. Erkeklerde cinsel sorunlar ortaya çıkabilir. Gece huzursuz bir uykuları vardır, boyun ve başlarında belirli terlemeleri olabilir. Sabah kalktıklarında baş ağrısı olur ve ağız kuruluğu hissederler. Uyku apnesi ciddi bir rahatsızlıktır. Oldukça önemli olabilecek kalp ve damar hastalıkları ile belirip, gece kalp krizi ve inmelerin en sık sebebidir.”



RAHAT UYKU İÇİN BUNLARA DİKKAT



Uyku sırasında tüm kaslar gibi solunum kaslarının da gevşediğini söyleyen Yavlal’ın kaliteli uyku için dikkat edilmesi gereken noktalara ilişkin görüşleri ise şöyle:



• Kilo verme: Bazen 5-6 kilo vermekle belirtiler hafifleyebilir. Ancak hastalığın ilerlemiş formlarında metabolizma bozukluklarına sebep olarak kilo vermeyi imkânsız hale getirdiği, birçok hastanın aşırı gayretlerine rağmen kilo veremedikleri, kilo verseler bile bu kiloyu koruyamadıkları saptanmıştır.

• Alkol: Yatmadan önceki saatlerde alınan alkolün uykuda apnelerin daha sık ve uzun süreli olarak ortaya çıkmasına neden olduğu bilinir. Bu nedenle uyumadan önce alkol alınmamalıdır.

• Uyku ilaçları: Uyku ilaçları da alkole benzer bir etki ile solunum merkezini baskı altına almakta ve apnelerin uzamasına neden olur.

• Pozisyon: Bazı hastalarda horlama ve/veya solunum durmaları sadece sırtüstü yatarken ortaya çıkar. Bu hastalarda sırta konulan yastıklar veya pijamaya yerleştirilen tenis topu hastanın sırtüstü yatmasını engelleyebilir ve uykuda solunum problemlerini çözebilir.

• Burun tıkanıklıkları: Burun tıkanıklığına sebep olan patolojiler horlamayı yüzde 10-15 oranında arttırır. Bu tıkanıklıklara yönelik tedaviler horlama ve uykuda solunum düzensizliklerini bir miktar azaltacaktır.



UYKU APNESİ NASIL TEDAVİ EDİLİR?



Dr. Yavlal, uyku apne sendromunun CPAPyöntemi ile tedavi edilebildiğini belirterek, “CPAP tedavisi basıncı ayarlanabilen bir hava kompresörü aracılığı ile burundan basınçlı hava verilerek uygulanıyor. Ağız içinde oluşan pozitif basınç, uyku sırasında hava yolunun gevşemesine ve tıkanmasına engel oluyor” dedi.



STRESİ KONTROL ALTINA ALIN!



En sık görülen diğer uyku bozukluklarından insomnia ve narkolepsinin de günlük yaşamı olumsuz yönde etkilediğini belirten Uzman, bu sorunları ise şöyle anlattı:



İNSOMNİA: Uykuya dalma veya sürdürmede güçlük, yani uykusuzluk (insomnia) toplumda her üç kişiden birinde görülen önemli bir sağlık problemidir. Uykusuzlukla başa çıkarken stres ile baş etmeyi öğrenmek tedaviye yardımcıdır. Yatak odasını mümkün olduğunca sessiz ve karanlık tutmak için gölgelik veya kalın perdeler kullanın. Kafein, alkol ve sigaradan uzak durun. Hafta sonu da hafta içi kadar uyumaya dikkat edin, çalışma saatlerinizi ayarlayın. Uyku haplarını doktorunuzun bilgisi dışında kullanmayın.



NARKOLEPSİ: Kişinin uyanıkken dayanılmaz uyku atakları olması hastalık belirtisidir. Gündüz olan bu durum pek çok nedene bağlı olabilir. Çeşitli nörolojik ve psikiyatrik ilaçlar, metabolik ve endokrin sebepler (DM, Tiroid bozuklukları), uyku apne sendromu, gece sık uyku bölünmesi, depresyon gibi.



VİDEO: KALİTELİ UYKU İÇİN YAPILMASI GEREKENLER