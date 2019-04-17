Burunda kemik eğriliği, burun içinde tıkanıklık yaptığı bölgeye göre farklı sorunlara yol açıyor. Burun deliklerine yakın bölgedeki bir eğrilik, ciddi problem yaratırken; daha geride olan bir eğrilik, günlük hayatta fark edilmeyip gece uyku problemlerine hatta uyku apnesine neden olabiliyor.



Burun tıkanıklığı, özellikle gece uyurken nefes almadaki güçlük nedeniyle yaşam kalitesini düşüren rahatsız edici bir durum. Bu durum; koku almada bozukluk, nefes alamamak, nefes alamamaya bağlı olarak uykusuzluk, ağız kuruluğu, yorgunluk, halsizlik ve baş ağrısı gibi şikayetlerle kendini gösteriyor.



UYKUDA NEFES DURMASI MEYDANA GELİR



“Çoğu hastamız burundaki eğrilikten veya tıkanıklıktan KBB muayenemiz sonucunda haberdar olur” diyen Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Öğretim Üyesi Dr. Denizhan Dizdar, bu muayenelerde burun tıkanıklığına sebep olan burun kıkırdak eğriliği veya burun etlerinde büyüme gibi durumlarla karşılaştıklarını belirterek şunları söylüyor:



“İnsanoğlu normal şartlarda burundan nefes almaya programlanmıştır. Gündüzleri mümkün mertebe burundan nefes almaya çalışırız. Ancak burunla ilgili esas problemler, uyku esnasında ortaya çıkıyor. Uykunun ilerleyen safhalarında kas tonusunun da düşmesiyle burun tıkanıklığı olan hastalarda, nefesi istenen yoğunlukta alabilmek ve vakum etkisini yaratabilmek için ağız açılır. Bunun sonucunda; önce sesli nefes alma, daha sonra yavaş yavaş horlama ve ilerleyen zamanlarda kilo alımı ve yaşa da bağlı olarak uykuda nefes durması denilen durum meydana gelir.



HASTALIKLAR YAŞAM KALİTESİNİ DÜŞÜRÜR



Bahar aylarında mevcut burun tıkanıklığının üzerine alerjik nezle de eklenirse, burun tıkanıklığı çok daha sıkıntılı bir hale gelir. Bu hastalarda enfeksiyonların iyileşme süresi uzar, üzerine bir de çok kolay şekilde sinüzit eklenebilir. Öksürük gibi yakınmaları normalden daha uzun sürer. Uyku kaliteleri bozulur. Özellikle anatomik burun tıkanıklığı olan hastaların alerjik nezle ve bunu takip eden enfeksiyonları daha rahat atlamaları için; önce anatomik sorunun çözülmesinde fayda vardır. Burun tıkanıklığının en büyük rahatsızlığı kişinin burundan rahat nefes alamamasıdır. Bu yüzden gece horlama oluşur ve uyku tam alınamaz. Oksijenizasyonun bozulması nedeniyle kalbe ekstra yük biner. Bu süreç uzun sürerse, kalpte büyüme veya hipertansiyon gibi kalple ilgili hastalıklar ortaya çıkabilir. Ayrıca burun tıkanıklığı olan hastalarda kulakla ilgili; kulakta sıvı toplanması, orta kulak enfeksiyonları gibi problemler daha sık gözlemlenir. Yani burun tıkanıklığı birçok hastalığa yol açabilir. Burun tıkanıklığının en büyük problemi, hastalarda yaşam kalitesini düşürmesidir.”



FARK EDİLMEYEN BİR KIKIRDAK EĞRİLİĞİ OLABİLİR



Bu durumun bir başka sonucu da ağzın açık kalmasına bağlı olarak; ağız kuruması, sabahları boğaz ağrısı ve boğazda kötü tat ile uyanmaktır. Ağız mukozasının kurumasına bağlı olarak ağzı kaplayan epitelin bozulması; koruma özelliğinin azalmasına, dolayısıyla bakteriyel ve viral enfeksiyonların boğaza kolay yerleşmesine neden olur. Bu sebepledir ki; sık sık boğaz enfeksiyonu geçiren, sık boğaz ağrısı ile doktora gitmekten yorulan kişilerin mutlaka detaylı bir burun muayenesi yaptırmaları gerekir. Fark etmedikleri bir kıkırdak eğriliği olabilir. Bu durumu muayene esnasında fark eden hastalar da aslında burunlarından istedikleri kadar nefes alamadıklarını anlamaktadırlar. Burunda kemik eğriliği ve burun eti büyüklükleri, 40-50 dakikalık operasyonlar ile düzeltilebiliyor. Bunun sonucunda uyku kalitesi ve boğaz enfeksiyonlarında azalma görülüyor.”



VİDEO: KALİTELİ UYKU İÇİN YAPILMASI GEREKENLER