Uykusuzluk ve tükenmişlik sendromu Covid-19’a yakalanma riskini iki kattan fazla artırıyor

ABD’de John Hopkins Üniversitesi Bloomberg Halk Sağlığı Okulu tarafında yapılan yeni bir çalışmada uykusuzluk çeken veya tükenmişlik sendromu yaşayan kişilerin yeni tip corona virüse yakalanma ihtimallerinin iki kat daha yüksek olduğu görüldü.



BMJ Nutrition Prevention & Health dergisinde yayınlanan yeni çalışma için araştırmacılar, corona virüs bulaşmış hastalara defalarca maruz kalan sağlık çalışanlarına yapılan bir anketin sonuçlarını değerlendirdi. Geçen yıl, 17 Temmuz - 25 Eylül tarihleri ​​arasında gerçekleştirilen anket, Fransa, Almanya, İtalya, İspanya, İngiltere ve ABD'deki sağlık çalışanlarını yönelik yapıldı. Katılımcılara, işten sonra ne kadar uyudukları ve tükenmişlik durumlarını ölçen yaşam tarzı ve genel sağlıkları hakkında ayrıntılar soruldu.

YAKLAŞIK 3 BİN SAĞLIK ÇALIŞANI KATILDI



Ankete katılan 2 bin 884 sağlık çalışanından 568'i geçmişte Covid-19’a yakalandıklarını bildirdi. Bilim insanları, corona virüsle enfekte olanların yaklaşık yüzde 24'ünün (dörtte biri), enfekte olmayanların yüzde 21'ine kıyasla geceleri uyumakta zorluk çektiğini açıkladı. Aynı zamanda corona virüs ile temas kuran sağlık çalışanlarının daha fazla uyku problemi bildirme veya uyku hapı kullanma ihtiyacı bildirme olasılığının iki kat daha fazla olduğu görüldü.



BİR SAATLİK GECE UYKUSU COVİD-19'A YAKALANMA OLASILIĞINI YÜZDE 12 DÜŞÜRDÜ

Bununla birlikte araştırmacılar, geceleri her bir saatlik uyku artışı için, sağlık çalışanlarının enfekte olma olasılığının yüzde 12 daha düşük olduğunu hesapladı, ancak gündüz uykularında geçirilen her saat için Covid-19’a yakalanma ihtimali yüzde 6 arttı. Benzer bir ilişki tükenmişlikte de bulundu.



Covid-19’a yakalanan sağlık çalışanlarının yaklaşık yüzde 5,5'i, enfeksiyonu olmayan işçilerin yüzde üçüne kıyasla günlük tükenmişlik yaşadığını söyledi. Ayrıca, günlük işlerinde çok yorulduğunu bildiren çalışanlar Covid-19’u diğerlerinden daha şiddetli semptomlarla geçirdiğini belirtti.

UYKUSUZLUK VE TÜKENMİŞLİK BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNİ ZAYIFLATIYOR



Diğer taraftan, uykusuzluk ve tükenmişliğin neden Covid-19 riskini artırdığının arkasındaki mekanizma belirsizliğini korusa da, yazarlar her iki koşulun da bağışıklık sistemini zayıflattığına ve bunun da Covid-19'a yakalanma olasılığını artırabileceğini söyledi.



Araştıramnın yazarları, "Çalışmamız tükenmişliğin ve mesleki stresin bağışıklık sistemini bozarak ve kortizol seviyelerini değiştirerek hastalıklara doğrudan veya dolaylı olarak neden olabileceğini öne sürüyor. Gece uykusuzluğun, şiddetli uyku problemlerinin ve yüksek düzeyde tükenmişliğin ön saflarda çalışan sağlık çalışanları için COVID-19 için risk faktörleri olabileceğini bulduk. Sonuçlarımız, salgın sırasında sağlık çalışanlarının refahının önemini vurguluyor” ifadelerini kullandı.

CORONA VİRÜS DÜNYAYA BÖYLE YAYILDI