Dermatoloji Uzmanı Doç. Dr. Filiz Topaloğlu Demir, son dönemde uyuz vakalarında artış olduğunu belirterek hastaların, hekim tarafından verilen ilaç ve kremleri kullanmasına, eşyalarını kaynatıp ütülemesine rağmen, uyuz hastalığı bulgularının devam edebildiğini belirtti.



Demir, "Hekim kontrolünde tüm tedavileri uygulamanıza rağmen uyuz hastalığınız geçmiyorsa, mutlaka eşyalarınızı kontrol edin. Sevdiğiniz ve sürekli temas halinde olduğunuz eşyalardan en az 8 gün ayrı kalmazsanız uyuz hastalığından kurtulamayabilirsiniz" değerlendirmesinde bulundu.



“BULAŞMA İÇİN 15 İLA 20 DAKİKALIK TEMAS YETERLİ”



Cep telefonu ve bilgisayar gibi uzun süre kullanıcının elinde tuttuğu tüm teknolojik aletlerden uyuzun bulaşabileceği bilgisini veren Demir, "Uyuz hastalığının bulaşması için 15 ila 20 dakikalık bir temas yeterlidir. Aile bireyleri arasında elden ele gezen, saatlerce elimizden düşürmediğimiz cep telefonlarımız ve kişisel bilgisayarlarımız uyuz hastalığından kurtulamamamızın nedenlerinden biri olabilir” ifadelerini kullandı.



UYUZ BÖCEĞİ 8 GÜNE KADAR CANLI KALABİLİR



Uyuz hastalığı olanlarla beraber, uyuz hastalığı olan kişinin temas ettiği eşyaların da bulaştırıcı olduğunu hatırlatan Demir, "Uyuz böceği, dış ortamda uygun şartlarda 8 güne kadar canlı kalabilir ve tedavi olan kişilerde bile yeniden hastalığa yol açabilir. İlk olarak hekime başvurulmalı, önerilen tedavi tüm aile bireyleri tarafından aynı günde uygulanmalıdır. Uyuz böceğinin ve yumurtalarının tam olarak yok edilmesi için, eşyaların minimum 50 derecede en az 10 dakika yıkanması veya -10 derecede en az 5 saat bekletilmesi gerekmektedir. Bu işlemlere tabi tutulamayan eşyalar ise minimum 8 gün plastik torbalara konularak kaldırılmalıdır" bilgisini paylaştı.



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