Uyuz hastalığı nedir, nasıl geçer? (Uyuz nasıl bulaşır, tedavisi nedir?)

Uyuz hastalığı, uyuz böceğinin (akarının) dişisinin yumurtlarını insan derisine bırakması sonucu meydana gelen, sürekli kaşıntıya ve ciltte enfeksiyonlara neden olan bir hastalıktır. Hastalık uzun süreli temas yoluyla kolaylıkla insandan insana kolayca bulaşabilir. Uyuz hastalığının belirtileri nedir? Uyuz hastalığı hayvandan insana geçer mi?

ntv.com.tr 19.05.2021 - 15:28

Uyuz hastalığı nedir, nasıl geçer? (Uyuz nasıl bulaşır, tedavisi nedir?)

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Uyuz hastalığı, uyuz böceğinin (sarcoptes) dişilerinin yumurtalarını deriye bırakmasıyla oluşur. Uyuz, her yaş insanda ve hayvanda görülebilirken, çok bulaşıcı ve kaşıntılı bir hastalıktır. Pandemi dönemiyle birlikte uyuz hastalığının daha çok araştırıldığı ve yaşanıldığı gözlemlendi.

Evde uzun süre kapanmaya bağlı olarak da aile içi uyuz bulaşları da arttı.

UYUZ HASTALIĞININ BELİRTİLERİ

Uyuz hastalığının en bilinen belirtileri ise özellikle geceleri olan yoğun kaşıntı, deride döküntü ve sivrisinek ısırığına benzer cilt komplikasyonlarıdır. Uyuz hastalığını farketmenin en önemli yolu ise sürekli kaşınma hali olarak karşımıza çıkıyor.

UYUZ HASTALIĞI NASIL BULAŞIR?

Uyuz, uzun süreli cilt teması yoluyla yayılıyor. Yatak örtüleri, havlu, terlik gibi paylaşılan kişisel eşyalar uyuz hastalığının yayılmasında önemli rol oynuyor. Pandemi döneminde uyuz hastalığının daha çok araştırılması ve yaşanmasının sebepleri de, önceki döneme göre aile bireyleri ile daha fazla aynı ortamda bulunmamızdan ve eşyaları paylaşmaktan kaynaklı oluyor.

Bu süreçte evcil hayvanlardan uyuz bulaşıp bulaşmadığı da merak konusu oldu. Evcil hayvanlarda yaşayan uyuz türü insanlarda görülen uyuz türünden farklı olduğundan, hayvanlarda hastalığa sebep olan uyuz türü insan derisinde üreyemez ve çoğalamazlar. Bu da evcil hayvanlarda olan uyuzun insanlar üzerinde uyuz hastalığı başlatmadan ölecekleri anlamına gelir.

UYUZ HASTALIĞI NASIL GEÇER?

Uyuz, kendiliğinde geçen bir hastalık değildir. En çok bilinen tedavi yöntemi tüm vücuda doktor tarafından verilen krem veya losyonun sürülerek 14 saate kadar yakın beklenip yıkanılması ile gerçekleşmektdir. Gerekli görüldüğü zamanlarda doktor hap reçete edebilir. Krem ve losyon ile yaklaşık 3 gün süren tedavi uyuz hastalığını yapan akarları öldürsede, hissedilen kaşıntıyı hemen gideremez.

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