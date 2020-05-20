Uzmandan sıtma ilacı uyarısı

Hidroksiklorokin içeren ilaçların, corona virüsten korunmada etkili olduğu yönündeki haberlerin ardından uzmanlardan uyarı geldi. Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Uzmanı Hüsnü Yılmaz, "Bu ilacın korunma ve önlem amaçlı kullanılması önerilmiyor. Hastanede yatmakta olan hastalarda kullanılan bir ilaç" dedi.

DHA 20.05.2020 - 11:11 | Son Güncelleme : 20.05.2020 - 11:22

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ABD Başkanı Donald Trump'ın corona virüsten korunmak ve önlem almak için her gün sıtmaya karşı kullanılan hidrosiklorokin hapı aldığını açıklamasının ardından gözler sıtma ilacına çevrildi.

''CORONA'DAN KORUNMA AMAÇLI KULLANILMASI ÖNERİLMİYOR''

Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Uzmanı Hüsnü Yılmaz, hidrosiklorokin hapının Türkiye'de corona virüs enfeksiyonundan korunmak amaçlı kullanılmasının önerilmediğine dikkati çekip, "Ülkemizde ilacın kullanımı corona virüs enfeksiyonuna yakalanmış veya enfeksiyon şüphesi olan hastalarda kısa süreliğine olan bir ilaç. Ülkemizdeki genel yaklaşım, bu ilacın herkeste kullanımı değil sadece risk grubunda ve virüs şüphesi olan hastalarda kullanımı yönünde. Hastanede yatmakta olan hastalarda kullanılan bir ilaç" dedi.

''REÇETESİZ SATILAMAZ''

İlacın hekim yazmadan kullanılmadığını vurgulayan Dr. Yılmaz, "İlacın ülkemizde serbest satışı yok sadece yatan hastalarda hastane eczaneleri tarafından karşılanmakta olan bir ilaç. Bu ilacın reçetesiz satılması yasak. Ayrıca bu ilacın korunma ve önlem amaçlı kullanılması önerilmiyor.  İlacın kesinlikle hekim tavsiyesi ile kullanılması gerekiyor. Bu ilacın corona virüs enfeksiyonuna karşı koruduğuna yönelik bilimsel bir veri de kesinlikle bulunmamaktadır" diye konuştu.

Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Uzmanı Dr. Hüsnü Yılmaz Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Uzmanı Dr. Hüsnü Yılmaz

''HASTALARDA RUTİN OLARAK UYGULANIYOR''

Corona virüse yakalanan hastalarda uygulandığında önemli ve başarılı sonuçların görüldüğünü söyleyen Uzm. Dr. Hüsnü Yılmaz, şöyle devam etti:

"İlaç normalde sıtma ve diğer romatizmal hastalıklarda kullanılan ve ülkemizde de Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından karşılanan bir ilaçtı. Corona virüs hastalığında hidroksiklorokin enfeksiyona yakalanmış hastalarda kullanıldığında başarısı oldukça yüksek bir ilaç olarak ülkemizdeki tedavi protokollerinin vazgeçilmez parçası durumundadır. Bu ilaç, geçen 7 Nisan'dan bu yana corona virüs hastalarında rutin olarak kullanılmaktadır. Temini konusunda herhangi bir aksaklık yaşanmamaktadır. Ülkemizde yeterince ilaç mevcuttur."

VİDEO: TRUMP'IN CORONA VİRÜS İLACI TARTIŞMA KONUSU

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