Uzmanlar açıkladı: 50 yaş öncesi yapmak demansı önleyebilir

Bilim insanları, düzenli egzersizin beynin düşünme ve hafıza ile bağlantılı bölgelerinin hacmini korumaya yardımcı olabileceğini belirtiyor. Çalışmaya göre, yaşam boyu fiziksel olarak aktif kalan kişiler, Alzheimer hastalığının temel belirtilerine sahip olsalar bile bilişsel gerileme yaşama olasılığı daha düşük oluyor.



DailyMail'in haberine göre; araştırmacılar, 5.000'den fazla kişinin doğumundan itibaren takip edildiği uzun süreli bir ulusal sağlık araştırmasının verilerini analiz etti. Çalışmada 70 yaşına ulaşan kişileri incelenirken, bu kişilerin 50 yaşına gelmeden önce ve sonraki 30 yıllık fiziksel aktivite kayıtları değerlendirildi.



Beyin taramaları, yaşam boyu egzersiz yapmanın 70 yaşında daha iyi bilişsel işlevlerle ilişkili olduğunu gösterdi. Üstelik araştırma, bu faydaların kadınlarda erkeklere göre daha belirgin olduğunu ortaya koydu.



UZMANLARDAN AÇIKLAMA



Dr. Sarah-Naomi James, çalışmanın sonuçlarının, aktif olmak için hiçbir zaman geç olmadığını gösterdiğini vurguladı.



Alzheimer’s Research UK’den David Thomas ise, “Demans yaşlanmanın kaçınılmaz bir parçası değildir. İnsanların buna yakalanmasını önlemenin yollarını bulmak, tedavi misyonumuzun hayati bir parçasıdır” dedi.