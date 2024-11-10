Uzmanlar açıkladı: Sağlıklı yaşlanmak için günde kaç saat uyku yeterli?

Yeni yapılan çalışmaya göre, sağlıklı yaşlanmak için günde en az 7 saat uyumak gerekiyor.



Bilim insanları 'sağlıklı yaşlanmak' için ne kadar uykuya ihtiyaç olduğunu tespit etti. Araştırma kapsamında 45 yaş ve üzeri yaklaşık 3 bin 500 kişinin 2011, 2013 ve 2015 yıllarında uyku alışkanlıkları kaydedildi. Beş yıl sonra sağlık kontrolünden geçirilen katılımcıların verileri, Çin'deki Wenzhou Tıp Üniversitesi'ndeki ekip tarafından analiz edildi. Çalışma, gece en az yedi saat uyuyanların ileriki yaşlarda daha sağlıklı olduğunu gösterdi.



Katılımcılar, dört yıl boyunca uyku alışkanlıklarına göre, uzun (8-9 saat düzenli uyku), normal (7-8 saat düzenli), az (ortalama 8'in üzerindeyken, 8'in altına doğru) 6), artan (ortalama 6'nın altından 8'in üzerine) ve kısa süreli (düzenli olarak 5-6 saat) olmak üzere beş gruba ayrıldı. Sonuçlar incelediğinde, günde en az 7 saat uyuyanların daha sağlıklı olduğu tespit edildi.



Araştırmacıların makalelerinde sağlıklı yaşlanmak; kronik hastalıklardan uzak olmak, herhangi bir fiziksel bozukluğun olmaması, zihinsel sağlığın iyi olması ve hayata aktif katılım olarak tanımlandı.