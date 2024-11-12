Uzmanlar açıkladı: Çocukluk çağı astımı hafızayı zayıflatıyor

Araştırmada astım hastası olan çocukların hafızayla ilgili testlerde, sağlıklı olan çocuklara göre daha düşük bir performans sergilediği görüldü.

Uzmanlar çocukların hafızasındaki düşük performansın ilerleyen yaşlara kadar uzanan etkileri olduğunu, demans gibi hastalıklara yakalanma riskini de artırdığını söyledi. Yalnızca astım değil kalp rahatsızlıkları, diyabet gibi kronik hastalıklara maruz kalan çocukların da bilişsel faaliyetlerinde düşüş kaydedildiği belirtiliyor.

Çalışmada bilişsel faaliyetlerdeki düşüşün nedeni tam olarak ortaya koyulmasa da, astımla oluşan enflamasyon ve beyne giden oksijende yaşanan bozuklukların demans riskini artırıyor olabileceği düşünülüyor.