Uzmanlar açıkladı: Çocukluk çağı astımı hafızayı zayıflatıyor

Yeni yapılan bir bilimsel çalışmaya göre, çocukken astım olanların ilerleyen yaşlarda demansa yakalanma riski artıyor.

Uzmanlar açıkladı: Çocukluk çağı astımı hafızayı zayıflatıyor

Araştırmada hastası olan çocukların hafızayla ilgili testlerde, sağlıklı olan çocuklara göre daha düşük bir performans sergilediği görüldü.

Uzmanlar çocukların hafızasındaki düşük performansın ilerleyen yaşlara kadar uzanan etkileri olduğunu, gibi hastalıklara yakalanma riskini de artırdığını söyledi. Yalnızca astım değil kalp rahatsızlıkları, diyabet gibi kronik hastalıklara maruz kalan çocukların da bilişsel faaliyetlerinde düşüş kaydedildiği belirtiliyor.

Çalışmada bilişsel faaliyetlerdeki düşüşün nedeni tam olarak ortaya koyulmasa da, astımla oluşan enflamasyon ve beyne giden oksijende yaşanan bozuklukların demans riskini artırıyor olabileceği düşünülüyor.

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