Uzmanlar uyardı: Ölümcül "mantar salgını" riski artıyor

ABD'li bir mantar uzmanına göre, bir sonraki pandemi mantar enfeksiyonundan kaynaklanabilir.  ABD'de iki kişinin ölümüne neden olan enfeksiyon, insanların nefes almasını engelliyor ve beynin şişmesine neden oluyor. Mantar türlerinin daha sıcak ve nemli koşullarda gelişmesi iklim değişikliğinin salgın tehdidini daha mümkün kıldığı anlamına geliyor.

Uzmanlar uyardı: Ölümcül "mantar salgını" riski artıyor

ABD'li bir uzman önümüzdeki süreçte nefes almayı engelleyen ve beyin şişmesine neden olan "ölümcül" mantar enfeksiyonlarında artış yaşanabileceğini iddia etti.

Mantar "salgını" önümüzdeki birkaç yıl içinde görülen bir senaryo olabilir. Mantar uzmanı Doktor Ian Hennessee, "blastomikoz" mantar türünün şu anda en acil endişelerden biri olduğunu söyledi.

Mantar salgını ihtimalinin neden önemli olduğunu aktaran Doktor Hennessee, "İnsanları mantarlar hakkında düşünmeye teşvik ediyoruz çünkü mantar vakaları artıyor. Genellikle nadir görülürler, ancak insanlarda görüldüğünde çoğu zaman yanlış teşhis konulur ve eksik rapor edilir. Bu da gerçekten ciddi sonuçlara neden olabilir" diye konuştu.

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Mantar türleri daha sıcak ve nemli koşullarda gelişir; bu da iklim değişikliğinin tehdidini daha mümkün kıldığı anlamına geliyor.

Uzmanlar, çevresel koşulların değiştiğini gördükçe histoplazmoz, vadi humması ve buna benzer mantar hastalıklarının dağılımının değişmesinden ve bunun sonucunda salgın hale gelmesinden endişe duyuyor.

Ciddi vakalarda "blastomikoz" akciğerlerden deri, kemikler ve eklemler gibi vücudun diğer bölgelerine yayılarak ağrılı lezyonlara ve çıbanlara neden olabilir.

Michigan'da yaşayan 29 yaşındaki Ian Pritchard, mantarın neden olduğu nefes darlığı nedeniyle hayatını kaybeden ilk ABD vatandaşlarından biri oldu.

ABD'de mantar hastalıkları 2018'de kaydedilen 4 bin 746 vakadan 2021'de 7 bin 199'a yükseldi.

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