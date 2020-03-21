Uzmanlık eğitimi alan hekimler Corona virüs mücadelesine dahil olacak

Sağlık Bakanlığı, Corona virüs ile mücadele kapsamında personel sayısını arttırmaya yönelik önemli bir karar aldı. Kararla, uzmanlık eğitimini alan doktorlar virüsle mücadele çalışmalarına katılacak.

NTV Haber 21.03.2020 - 01:46

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Son dakika haberi! Resmi Gateze'de yayımlanan değişiklik ile uzmanlık eğitimi alan hekimler deprem, sel baskını, salgın hastalık gibi olağan dışı ve hizmetin normal olarak sürdürülemediği hallerde, hekimlik görevlerini yürütmek üzere eğitim gördüğü kurumun dışındaki aynı il sağlık tesislerine 3 ayı geçmemek üzere görevlendirilebilecek.

Sağlık Bakanlığı, Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği'nde değişik yaptı. Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmelik değişikliği ile söz konusu yönetmelikte yer alan, 'Uzmanlık öğrencileri, uzmanlık eğitimi uygulamasından sayılmayan işlerde görevlendirilemez' fıkrası değiştirildi. Yapılan değişiklik ile şu cümle eklendi:

"Ancak deprem, sel baskını, salgın hastalık gibi olağan dışı ve hizmetin normal olarak sürdürülemediği hallerde uzmanlık öğrencileri, hekimlik görevlerini yürütmek üzere eğitim gördüğü kurumun dışındaki aynı il sağlık tesislerine 3 ayı geçmemek üzere görevlendirilebilir. Bu görevlerde geçen süreler eğitim süresinden sayılır."

Yürürlüğe giren yönetmelik hükümlerini, Sağlık Bakanı yürütecek.

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