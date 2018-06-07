Uzun yaşamak için hızlı yürümek gerekiyor.



İngiltere'deki "Spor tıbbı" dergisinde yayımlanan araştırma uzun yaşam ile yürüme hızı arasındaki bağlantıyı ortaya koydu.



İngiliz ve Avustralyalı bilim insanları, hızlı yürüyen kişilerin kalp hastalığına yakalanma riskinin büyük oranda azaldığını açıkladı.



Hızlı yürüyen 60 yaş üstü kişilerin kalp hastalıklarından ölüm riskinin yüzde 53 oranında düştüğü gözlendi.



Yürüme hızı arttıkça ölüm riski azalıyor. ancak İdeal sonuçlar için ortalamanın üzerinde bir hız yeterli.



Araştırmacılar saatte 5 ila 7 kilometrelik hızın yeterli olduğunu söylüyor.



Amacın, kalp ritmini hızlandırmak olduğunu söyleyen doktorlar, hafifçe terlenecek kadar hızlı yürünmesini tavsiye ediyor.



İngiliz araçtırmacılar günde en az 30 dakika spor yapılması ve sağlıklı beslenme ile ömrün 10 yıl uzatılabileceğini söylüyor.

