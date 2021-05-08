Vakalar azaldı ölüm sayısı aynı

Covid-19 salgınında artan vaka sayıları ve yoğun bakım ünitelerindeki doluluğun ardından 29 Nisan akşamından itibaren başlayan tam kapanma döneminde 1 haftalık süreç geride kaldı.

İstanbul başta olmak üzere Türkiye genelinde tam kapanmanın etkileri ile alınan önlemlerin vaka ve ölüm oranlarına yansımasını sorduğumuz uzmanlar, tablonu iyiye gittiğini ancak yeterli etkinin henüz görülmediğini dile getirdiler.

Milliyet gazetesinden Mert İnan'ın haberine göre “Kısıtlama ile birlikte elbette iyileşme var” diyen, İstanbul Aile Hekimleri Derneği Başkan Yardımcısı Dr. Mustafa Tamur, şu değerlendirmelerde bulundu:

“Ancak bu iyileşmenin kalıcı olduğunu söylememiz zor. Vaka sayısı azalırken, hasta sayısında henüz bir azalma yok. Ağır hasta ve temaslı sayımız ülke genelinde 500 bin civarında. Şu an için Bağcılar, Gaziosmanpaşa, Bahçelievler, Kağıthane, Bayrampaşa halen en riskli ilçeler. Silivri, Adalar, Çatalca, Şile, Beşiktaş, Şişli daha iyi durumdaki yerleşim yerleri. Örneğin Beşiktaş’taki kırmızı risk oranı yüzde 29 düşerken, Bağcılar’daki düşüş sadece yüzde 2, Gaziosmanpaşa’da yüzde 3 seviyesinde. Bir hafta öncesine göre Kağıthane’deki kırmızı renk skalası yüzde 9 iyileşmiş. Kadıköy’deki azalma yüzde 15 olurken, Adalar’daki kırmızı risk oranı yüzde 58, Şile’de yüzde 43, Çatalca’da yüzde 36 olarak tespit edildi. Bu dönem için günlük ölüm sayısının 500’ü bulacağını tahmin ediyorduk, neyse ki bu rakamı görmedik. Ölüm sayıları yeni haftayla birlikte düşmeye başlayacaktır”.



"HIZLI DÜŞTÜ"

Halk Sağlığı Uzmanı Doç. Dr. Cavit Işık Yavuz ise “Verilerde dikkatimizi çeken bir detay var. 14-20 Nisan arasında günlük vaka ortalaması 60 bin bandındayken, bir hafta sonrası yani 21-27 Nisan haftasında bu oran 46 bine düşüyor. 28 Nisan ile 4 Mayıs haftasındaki vaka sayısının ortalaması ise 31 bin. Bu kadar hızlı bir düşüş ilginç. Vaka sayıları azalsa da ölüm sayısındaki düşüşü 15 Mayıs’tan sonra görebiliriz. Yoğum bakım servislerindeki arkadaşlarımız hasta yoğunluğunun devam ettiğini dile getiriyorlar. Bu tablonun da terse dönmesi için 2 hafta geçmesi gerekiyor. 17 Mayıs’ta vaka, ölüm ve yoğun bakımlardaki azalmayı göreceğiz ancak pandemiden çıkış için aşı olmazsa olmaz” dedi.

İSTANBUL'DA YÜZDE 38 DÜŞÜŞ



Bilgisayar ve Yazılım Uzmanı Zeki Berk düşüşe rağmen ülkenin yüzde 90’ının çok yüksek risk seviyesinde olduğuna dikkat çekerek, “Bazı illerdeki düşüş yüzde 50 seyrederken, İstanbul’daki oran ise yüzde 38 olarak göze çarpıyor. İzmir ve Ankara için de benzer oranlar söz konusu. Düşüşe rağmen ülkenin yüzde 90’ı çok yüksek risk seviyesinde yeralıyor. Ölüm oranları da hala yatay” ifadelerini kullandı.



Ankara Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Fakültesi’nden Prof.Dr.Fatih Tank da, “Tüm illerde dünyanın hiçbir ülkesinde benzeri olmayan bir düşüş söz konusu. Sağlık Bakanlığı’nın verilerinde rakamsal hatalar oluyor. En çok düşüş olan iller yanlış verildi. Bu durum tedirgin ediyor.” dedi.



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