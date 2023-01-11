VDRL nedir? VDRL testi (tahlili) nasıl yapılır, nelere bakılır?

VDRL TESTİ NEDİR?



VDRL damardan alınan kan örneğinden çalışılan serolojik bir kan tahlilidir. Açlık ya da tokluk gerektirmeyip günün herhangi bir saatinde alınan kandan çalışılabilir. Mikrobiyoloji laboratuvarlarında enfeksiyon tanısı yönünden çalışılmaktadır.



VDRL testi, sifilis yani frengi hastalığı tanı ve takibi amacıyla kullanılan bir testtir. Evlilik öncesi ve kan bağışı sırasında rutin istenen testlerdendir. Laboratuvarlarda ELİSA veya latex yöntemiyle sıkça çalışılmaktadır.

VDRL TESTİ NASIL YAPILIR?



VDRL testi, bir damardan alınan kan örneğinin santrifüj edilmesinden sonra elde edilen serum örneğinden yapılan serolojik yöntemlerle mikrobiyoloji laboratuvarlarında yapılır. Laboratuvar teknisyenleri tarafından birkaç saat içinde yapılan test onaylanır ve mikrobiyoloji uzmanları tarafından raporlanır.

VDRL TESTİ POZİTİF OLAN HASTALAR NASIL TEDAVİ EDİLİR?



VDRL testi pozitif çıkan hastalar, cinsel yolla bulaşan frengi (sifiliz) açısından değerlendirilir. Hastaya uygun antibiyotik tedavisi verilir.

Hastalık genellikle ürologlar, doğum uzmanları, dermatologlar ve bulaşıcı hastalık uzmanları tarafından kontrol edilir ve tedavi edilir.