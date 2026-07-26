Güneş kreminde kimyasal içerik uyarısı: Doğru güneş kremi nasıl seçilir?
26.07.2026 13:18
NTV - Haber Merkezi
Güneş kremi kullanımı artık sadece tatillerde değil, günlük hayatta da tavsiye ediliyor. Peki, cilde doğrudan temas eden bu ürünler gerçekten söylendiği kadar sağlıklı mı? İçeriği temiz bir güneş kremi nasıl seçilir?
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz. Aynı zamanda analitik çerezler de kullanıyoruz. Çerezleri reddetmek istiyorsanız detaylı bilgi için tıklayınız.