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Güneş kreminde kimyasal içerik uyarısı: Doğru güneş kremi nasıl seçilir?

26.07.2026 13:18

NTV - Haber Merkezi
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Güneş kremi kullanımı artık sadece tatillerde değil, günlük hayatta da tavsiye ediliyor. Peki, cilde doğrudan temas eden bu ürünler gerçekten söylendiği kadar sağlıklı mı? İçeriği temiz bir güneş kremi nasıl seçilir?