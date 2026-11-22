Programın konuklarından Nörolog Prof. Dr. Taşkın Duman, Psikolog Dr. Hicran Tülüce ve Müzisyen Pınar Aylin, uyku alışkanlıklarını ve uyku kalitesini etkileyen faktörleri değerlendirdi.

Sağlıklı uyku süresinin yaşa göre değiştiğini belirten Prof. Dr. Taşkın Duman, yetişkinlerin günde 7 ila 9 saat uyuması gerektiğini söyledi. Yenidoğanlarda uyku süresinin 17 saate kadar çıkabildiğini anlatan Duman, yetişkinler için 7 saatin altındaki uykunun önerilmediğini vurguladı. İdeal uykunun gece boyunca kesintisiz, sessiz ve uygun sıcaklıktaki bir ortamda gerçekleşmesi gerektiğini ifade etti. Melatonin hormonuna da değinen Duman, melatoninin doğrudan uyku sağlamadığını, vücudu uykuya hazırladığını anlattı. Dışarıdan alınan melatonin takviyelerinin vücudun doğal üretim ritmini bozabileceği uyarısında bulundu.

Uykunun psikolojik boyutunu değerlendiren Dr. Hicran Tülüce, birçok insanın günlük sorunlarını ve kaygılarını yatağa taşıdığını belirtti. Geçmişte yaşanan olumsuz olayların ve geleceğe yönelik endişelerin uykuya geçişi zorlaştırabildiğini anlatan Tülüce, yatmadan önce zihni meşgul eden sorunların yazıya dökülmesini ve ertesi güne ertelenmesini önerdi. İyi uyuma zorunluluğunun da zamanla bir performans baskısına dönüşebildiğini söyledi.

Müzisyen Pınar Aylin ise uyku öncesinde lavanta yağı kullandığını anlattı. Lavantanın kendisinde sakinleştirici ve huzur verici bir etki yarattığını belirten Aylin, doğal yöntemlerden yararlanırken ölçülü davranılması gerektiğini vurguladı.

Uyku apnesinin sağlık üzerindeki etkilerini de değerlendiren Prof. Dr. Taşkın Duman, hastalığın merkezi ve tıkayıcı olmak üzere iki temel türü bulunduğunu söyledi. Merkezi uyku apnesinin beynin solunumu kontrol eden mekanizmalarıyla ilişkili olduğunu belirten Duman, tıkayıcı uyku apnesinde ise fazla kilonun önemli bir risk faktörü olduğunu anlattı. Uyku sırasında solunumun kesintiye uğrayabildiğini ifade eden Duman, eşlerin birbirlerinin uyku düzenini gözlemlemesinin ve olası solunum problemlerini fark etmesinin önemini vurguladı.