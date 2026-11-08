Stres baş ağrısını nasıl tetikliyor?

Stresin baş ağrısına etkisini değerlendiren Prof. Dr. Burcu Örmeci, stres sırasında vücuttaki kasların istemsiz olarak kasıldığını ve bu durumun baş ağrısına neden olabildiğini anlattı. Diş sıkma gibi davranışların da bu kasılmaların bir sonucu olduğunu belirten Örmeci, ağrının gözlere ve enseye kadar yayılabildiğini söyledi. Migren tanısında hastanın anlattığı belirtilerin büyük önem taşıdığını vurgulayan Örmeci, migreni kesin olarak gösteren özel bir tetkik bulunmadığını belirtti. “Gerçekten üç soruyla bir kişinin migren olup olmadığını büyük oranda tespit edebiliyoruz” diyen Örmeci, migrenin önemli belirtilerinden biri olan zonklayıcı ağrıyı “Kalbinizin kafanızın içinde olduğunu hissedersiniz” sözleriyle tarif etti.

Ağrı kesicilerin bilinçsiz kullanımına karşı uyaran Prof. Dr. Yaşar Çolak, her küçük ağrıda ilaç kullanılmaması gerektiğini vurguladı. Ağrı kesicilerin ciddi yan etkiler taşıdığını belirten Çolak, “Gençlerdeki mide kanamalarının en sık sebebi ağrı kesiciler” dedi. Tek bir ağrı kesicinin mide üzerindeki yan etkilerinin yaklaşık 3-5 gün sürebildiğini söyleyen Çolak, böbrek sağlığı açısından da uyarıda bulundu. Ağrı kesicilerin mide, bağırsak ve böbrekler üzerinde risk oluşturabildiğini belirten Çolak, “Bazen bir iki tane ağrı kesici bile böbrek yetmezliği yapabiliyor” ifadelerini kullandı.

Kadınlarda migrenin daha sık görülmesini hormonal değişimlerle ilişkilendiren Prof. Dr. Burcu Örmeci, menopoz öncesindeki hormonal döngülerin migren sıklığını artırdığını, menopoz sonrasında ise kadın ve erkeklerde görülme oranlarının eşitlendiğini söyledi. Auralı migrene de değinen Örmeci, bazı hastaların görme alanlarında renkli şekiller, zikzak çizgiler ve geçici görme bozuklukları yaşayabildiğini anlattı. Kendisinin de auralı migren deneyimlediğini belirten Örmeci, “Şimdi ben bunu bilimsel olarak bildiğim için oturup auramı izliyorum” dedi. Bu görsel deneyimlerin bazı kişilerde sanatsal yaratıcılığa da yansıyabildiğini ifade etti.