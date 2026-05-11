Uzman isim açıkladı: Hantavirüs pandemiye dönüşebilir mi?
11.05.2026 13:26
NTV - Haber Merkezi
Pozitif vakaların arttığı iddiaları halkta merak uyandırıyor. Peki, hantavirüs COVID gibi bir pandemiye dönüşebilir mi? Hantavirüs ile ilgili son gelişmeleri Enfeksiyon Hastalıkları Derneği Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan anlattı.
