“Virüs avcısı” Çin’deki coronavirüsü ile mücadele için göreve çağrıldı

Çin yönetimi dünya çapında salgına yol açmasından endişe edilen coronavirüsüyle mücadeleyi "SARS savaşçısı" lakaplı Doktor Zhong Nanshan'e emanet etti.

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Çin’de hükümet, yeni bir tür coronavirüsü salgınını kontrol altına almak için harekete geçti.

Pekin yönetimi, virüsle mücadelede, kamuoyunda "sars savaşçısı" olarak tanınan ünlü doktor Zhong Nanshan'i göreve çağırdı.

84 yaşındaki doktor, Ulusal Sağlık Komisyonu'nun yeni virüse yönelik araştırmasının başına getirildi. 

Çn devlet gazetesi, Nanshan'in yeni görevini "84 yaşındaki savaşçının dönüşü" başlığıyla manşetten duyurdu. 

Nanshan, göreve geldikten sonra yeni virüsün insandan insana bulaşabileceği uyarısını yapan ilk doktor oldu. 

Çin yeni yılı nedeniyle milyonlarca kişinin seyahat etmesinin beklendiği bir dönemde, Wuhan ve Huanggang kentlerine getirilen ulaşım yasaklarının da Nnanshan'in kararı olduğu düşünülüyor.

SARS VİRÜSÜYLE MÜCADELENİN ÖNEMLİ İSMİ

84 yaşındaki Zhong Nanshan, solunum yolları hastalıkları konusunda uzman. 

2002-2003 yıllarında Çin'den 30 ülkeye yayılan ve yaklaşık 800 kişinin ölümüne yol açan SARS virüsüyle mücadelede kilit rol oynamıştı.

Çin devlet televizyonu Nanshan'i, hükümetin gizlemeye çalıştığı SARS virüsüyle ilgili gerçekleri açıklama cesaretinden dolayı övmüş, ünlü doktor "kahraman" olarak anılmaya başlamıştı.

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