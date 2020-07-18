Vitamin eksikliğinin belirtileri nelerdir?

Dengeli ve sağlıklı beslenmenin yanı sıra düzenli uyku ve egzersizin, kişinin sağlıklı olmasını sağlayan etkenlerin başında yer aldığını söyleyen İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Uğur Dilek Calap, “Enerji düşüklüğü, vücut ağrıları ve uykusuzluk, günümüzde en sık rastlanan vitamin eksikliği belirtilerindendir” dedi.



Medicana International İstanbul Hastanesi İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Uğur Dilek Calap, vitamin eksikliği ve hâlsizlik arasındaki ilişki hakkında ayrıntılı bilgiler verdi.

Dr. Calap, “Kişinin sağlıklı bir yaşam sürmesinde, gıdalar ile alınan vitamin ve mineraller büyük rol oynar. Yağda ve suda eriyenler olarak iki ana gruba ayrılan vitaminlerin büyüme, hücre yenilenmesi, enerji üretimi gibi pek çok görevi vardır. Bu anlamda vitaminlerin vücudun biyokimyasal işlevlerinin sürdürülebilmesi konusundaki önemi tartışılamaz.

Cilt, doku, organ ve kemiklerin sağlıklı işleyişini sağlayıp normal fonksiyonlarını yerine getirmesine katkıda bulunan vitaminler, gıdalar yoluyla yeterince alınamadığında hekim kontrolünde takviye olarak alınabilir. Bir ya da birden fazla vitaminin eksikliğinde kişide pek çok farklı şikayet görülebilir” diye konuştu.



DERİ VE KEMİK RAHATSIZLIKLARINA DİKKAT



Dr. Calap, “Kansızlık ve sinir sistemine ait şikayetlerin yanı sıra göz, deri ve kemik rahatsızlıkları, sıklıkla vitamin eksikliklerine bağlı olarak oluşur. Kişinin bellek fonksiyonlarının gerilemesi, enerji düşüklüğü, hâlsizlik ve yorgunluk gibi belirtiler ise vitamin eksikliklerine bağlı olarak ortaya çıkan semptomlardan bazılarıdır. Vitamin eksikliğine bağlı olarak yaşanan enerji düşüklüğü, vücut ağrıları ve uykusuzluk, günümüzde en sık rastlanan vitamin eksikliği belirtilerindendir.



“B12 VİTAMİN EKSİKLİĞİ ANEMİYE YOL AÇABİLİR”



Enerji düşüklüğü, hâlsizlik, kayıtsızlık, bitkinlik, uyuşukluk ve yorgunluk dendiğinde çoğunlukla fiziksel yorgunluk akla gelse de bu yakınmaların zihinsel de olabileceğini aktaran Dr. Calap, “Fiziksel yorgunluk, kişinin normalde yapabildiği işleri kas yorgunluğuna ya da enerji düşüklüğüne bağlı olarak yapamaması olarak açıklanabilir. Zihinsel yorgunluk ise kişinin düşüncelere ve olaylara konsantre olamamasına yol açar. Kişinin uykulu ve dalgın olmasına yol açan zihinsel yorgunluk da fiziksel yorgunluk gibi vitamin eksikliğinden kaynaklanabilir” dedi.



Dr. Öğr. Üyesi Uğur Dilek Calap, günümüzde sık rastlanan enerji düşüklüğünün sıklıkla vitamin eksikliklerine bağlı olarak geliştiğini söyledi. B12 vitamin eksikliğinin toplumda yaygın olarak görüldüğünü belirten Dr. Calap, B12 vitaminin alyuvar olarak bilinen kırmızı kan hücrelerinin yenilenmesine yardımcı olduğunu ve kişinin sinir sistemini güçlendirdiğini sözlerine ekledi. Dr. Calap, “Gıdalar yoluyla alınan proteinin vücut tarafından kullanılmasını kolaylaştıran B12 vitaminin referans aralığından daha düşük düzeyde olması kişide yorgunluk, hâlsizlik, iştahsızlık ve anemiye yol açabilir. Kişinin düşüncelerini toplamasında ve harekete geçmek konusunda zorluk yaşamasına yol açan B12 vitamin eksikliği, suda çözünebilen bir vitamin türü olan B12'nin vücutta çok az miktarda depolanmasından kaynaklanır” ifadelerini kullandı.



HANGİ VİTAMİNLERİN EKSİKLİĞİNDE YORGUNLUK GÖRÜLÜR?



İnsan vücudunda yaklaşık 4 miligram kadar depolanabilen B12 vitaminin yaklaşık olarak yarısının karaciğerde depolandığını anlatan Dr. Calap, “DNA ve miyelin sentezinde önemli bir paya sahip olan B12 vitamini aynı zamanda kırmızı kan hücrelerinin üretilmesini sağlar. Vücut tarafından sentezlenemeyen vitaminlerden biri olan D vitamini ise gıdalar yoluyla alınabilse de asıl D vitamini kaynağı, güneş ışığıdır” diye konuştu.



D vitamini eksikliğinde de yorgunluk ve sürekli hâlsizlik hissedilebileceğini belirten Dr. Calap, D vitamini ile enerji düşüklüğü arasında önemli bir bağlantı olduğunu vurguladı. Kişinin kendini güçsüz, isteksiz ve sürekli yorgun hissetmesine yol açabilen D vitamini eksikliğinin, miktarı doktorunuz tarafından belirtilen D vitamini takviyesi ve açık alanda güneşlenerek, kolaylıkla ortadan kaldırılabileceğini belirten Dr. Calap, yeterince güneş ışığına çıkmanın mümkün olmadığı durumlarda D vitamini takviyesinin öneminin daha da arttığını ifade etti.



Dr. Calap, “B12 ve D vitaminin yanı sıra hormon salınımı ve kırmızı kan hücrelerinin üretiminde rol oynayan B5 vitamini eksikliğinde de sıklıkla hâlsizlik ve yorgunluk şikayetleri oluşabilir. Yumurta başta olmak üzere, balık, tavuk, peynir ve kuru baklagiller gibi pek çok besin kaynağında bulunan B5 vitamini eksikliğinin gıdalar yoluyla giderilmesinin son derece kolay olduğunu, ancak gerekli durumlarda kişiye B5 vitamin takviyesinde de bulunulabilir” dedi.

UZMANLAR UYARIYOR: KAFANIZA GÖRE VİTAMİN KULLANMAYIN